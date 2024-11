Aaron Rodgers startet weiter für die New York Jets am Sonntag

Quarterback Aaron Rodgers wird am Sonntag gegen die Seattle Seahawks „absolut“ starten, wie Interimstrainer Jeff Ulbrich am Montag bestätigte. Trotz der unklaren langfristigen Zukunft von Rodgers bei den New York Jets gibt es intern keine Diskussionen darüber, ihn für den Rest der Saison zu schonen. Die Jets, die mit einer Bilanz von drei Siegen und acht Niederlagen aus ihrer Bye-Week kommen, stehen kurz vor der rechnerischen Eliminierung aus den Playoffs.

Verletzungsprobleme und Spekulationen

Rodgers' Zukunft ungewiss

Trotz der Spekulationen über Rodgers‘ Zukunft sah Ulbrich am Montag keinen Grund, die Situation mit Rodgers zu klären. „Nein, ich habe das Gefühl, dass wir auf derselben Wellenlänge sind“, sagte Ulbrich. „Mein Fokus liegt hier und darauf, was ich kontrollieren kann. Ich denke, er sieht das genauso.“

Schwierige Saison für Rodgers

Rodgers, der in jedem Spiel gestartet ist, rangiert auf Platz 24 von 33 qualifizierten Passgebern im Total QBR mit einem unterdurchschnittlichen Wert von 51,4. Er hat kein 300-Yard-Passing-Spiel und die Offense hat noch nicht die 30-Punkte-Marke erreicht. "Ich möchte sehr deutlich machen, dass seine Arbeitsmoral und sein Prozess in diesem Jahr außergewöhnlich sind", betonte Passing Game Coordinator Todd Downing.

Playoff-Chancen nahezu null

Keine Aufgabe in Sicht

Linebacker C.J. Mosley, ein Kapitän des Teams, erwartet keinen Rückzug: "Man muss wirklich allen in diesem Gebäude egal sein, wenn man denkt: 'Wir sind 3:8, ich bin fertig. Ich bin raus. Ich will nicht mehr spielen.' Wenn jemand in unserem Team so denkt, wird das sehr schnell sichtbar und ich werde es ansprechen." Die Franchise steht kurz vor ihrer neunten aufeinanderfolgenden Saison mit einer negativen Bilanz.