Besondere Ehre für Neuer von Pfiffen überschattet

Beim Munich Game der NFL spielt Bayern-Torwart Manuel Neuer eine besondere Rolle - und darf sich über eine ganz spezielle Ehre freuen. Den Fans in der Allianz Arena gefällt das jedoch nicht uneingeschränkt.

Beim Munich Game der NFL spielt Bayern-Torwart Manuel Neuer eine besondere Rolle - und darf sich über eine ganz spezielle Ehre freuen. Den Fans in der Allianz Arena gefällt das jedoch nicht uneingeschränkt.

Manuel Neuer ist am Rande des NFL-Spiels in München eine besondere Ehre zuteilgeworden - allerdings auch ein gellendes Pfeifkonzert: Der Torwart des FC Bayern durfte unmittelbar vor dem Kickoff die legendäre Trommel der Carolina Panthers mit dem Teammotto „Keep pounding“ schlagen.

Mit vier kräftigen Schlägen heizte Neuer an der Seite von Panthers-Maskottchen „Sir Purr“ dem Publikum in der Münchner Allianz Arena ein, das allerdings nicht uneingeschränkt begeistert war: Als Neuer vor seinem Auftritt über die Stadionmikrofone namentlich vorgestellt wurde, ertönte ein deutlich vernehmbares Pfeifkonzert.

Neuer unbeeindruckt vom Pfeifkonzert der Fans

Davon unbeeindruckt schritt der 38-Jährige kurz darauf zur Tat und reihte sich damit in eine Liste zahlreicher Prominenter wie beispielsweise NBA-Superstar Stephen Curry ein, die in den vergangenen Jahren bereits als „Honorary Keep Pounding Drummer“ aufgetreten waren.