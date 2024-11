Dak Prescott verletzt: Cowboys-Star droht lange Auszeit – Cooper Rush übernimmt

Prescott verletzt sich bei Tackle

Vergleich mit Tyron Smith

Cooper Rush übernimmt das Steuer

Trey Lance wird als Backup zur Verfügung stehen. „Cooper war großartig darin, Dak auf das Spiel vorzubereiten, und jetzt wird es eine Rollenverteilung geben“, sagte Trainer Mike McCarthy. „(Rushs) Temperament ist ausgezeichnet. Ich würde sagen, er ist so ausgeglichen wie kein anderer, besonders als Quarterback, mit dem ich die Gelegenheit hatte zu arbeiten. Intelligent. Er gibt dir die Flexibilität, weiterzuspielen. Ich denke, das ist es, was man von all seinen Quarterbacks will. Man will nicht in eine Situation kommen, in der man viele Dinge offensiv ändern muss, weil jemand anderes hinter dem Center steht.“