NFL steht komplett Kopf: "Wahnsinnig, nicht von dieser Welt"

SPORT1-AI 04.11.2024 • 06:03 Uhr Saquon Barkley führt die Eagles mit einem spektakulären Reverse Hurdle zu einem 28:23-Sieg gegen die Jaguars. Auch Smith und Dotson glänzen mit beeindruckenden Aktionen.

In einem mitreißenden Spiel gegen die Jacksonville Jaguars sorgte Saquon Barkley mit einer atemberaubenden Aktion für Furore und führte die Philadelphia Eagles zu einem 28:23-Sieg!

Der Running Back beeindruckte mit einem spektakulären Reverse Hurdle über einen Verteidiger und hinterließ selbst den wortgewandten Eagles-Coach Nick Sirianni sprachlos. „Es war das beste Play, das ich je gesehen habe“, schwärmte Sirianni. „Ich glaube, Kinder im ganzen Land und in Philadelphia werden versuchen, diesen Move nachzumachen, aber ich glaube, er ist der Einzige auf der Welt, der das kann. Ich bin sprachlos. Es war unglaublich.“

Barkleys magischer Moment

Früh im zweiten Viertel, bei einem dritten Versuch und sechs Yards zu gehen, fing Barkley einen Pass von Jalen Hurts in der Flat, brach ein Tackle und setzte einen Spin Move gegen Devin Lloyd an, der daraufhin ins Leere griff und zu Boden fiel.

Doch Barkley war noch nicht fertig: Mit dem Rücken zu Cornerback Jarrian Jones sprang er blindlings über diesen hinweg und gewann so zusätzliche fünf Yards, was letztlich zu einem 14-Yard-Gewinn führte.

Die Zuschauer im Stadion standen auf und tauschten ungläubige Blicke aus. „Ich muss Gott danken, Mann. Ich glaube, Gott hat mir die Fähigkeit gegeben, diese Position zu spielen und mir Instinkte verliehen. Manchmal muss man loslassen und Gott und seine Instinkte übernehmen lassen“, erklärte Barkley.

„Saquon Barkley ist nicht von dieser Welt“

Es war nicht das erste Mal, dass Barkley einen solchen Move zeigte. Bereits in seinem zweiten Jahr an der Penn State sprang er rückwärts über einen Iowa-Verteidiger, doch dieser Sprung war laut Barkley „nicht so cool“ wie der aktuelle.

„Verrückt“, kommentierte Receiver DeVonta Smith. „Sowas habe ich noch nie gesehen.“ Auch Eagles-Safety Sydney Brown kam aus dem Staunen nicht mehr heraus: „Ich habe noch nie in meinem Leben einen Mann gesehen, der so etwas tut. Ich weiß nicht einmal, wie man so etwas in seinem Kopf plant. Ich weiß nicht einmal, wie man sich so etwas ausdenkt. Ich habe noch nie einen Mann mit seinem Gewicht und seiner Größe so hoch springen sehen. Es war einfach unglaublich. Wahrscheinlich einer der besten Spielzüge, die ich in meinem Leben gesehen habe“, sagte Safety Sydney Brown.

„Saquon Barkley ist nicht von dieser Welt“, schrieb der offizielle Account der NFL auf X. Basketball-Megastar LeBron James kommentierte die Aktion mit „Saquon, du bist doch wahnsinnig!“

Barkley beendete den Tag mit 199 Scrimmage Yards und zwei Touchdowns. Er ist erst der zweite Spieler in der Geschichte der Eagles, der in den ersten acht Spielen über 1.000 Scrimmage Yards und acht Touchdowns erzielt hat, neben LeSean McCoy, der am Sonntag in die Eagles Hall of Fame aufgenommen wurde.

Smith und Dotson glänzen ebenfalls

Barkley war jedoch nicht der einzige Eagle, der gegen Jacksonville beeindruckte. Mit A.J. Brown, der sich am Ende der ersten Halbzeit am Knie verletzte, trat Smith in den Vordergrund und erzielte mit einem unglaublichen einhändigen Fang in der Endzone einen 25-Yard-Touchdown, der letztlich den Unterschied im Spiel ausmachte.

Sirianni hatte kein Update zum Status von Brown, der in der zweiten Halbzeit nicht mehr spielte. „Es ist immer schwer, wenn er ausfällt, weil er ein so dynamischer Spieler und ein großer Teil dieses Teams und dieser Offensive ist“, sagte Smith. „Wenn er ausfällt, habe ich das Gefühl, dass ich einspringen muss. Für mich bin ich immer bereit für die Herausforderung.“