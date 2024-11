Ein unglaublicher Höhenflug - der Traum der Detroit Lions

Christoph Strasser 10.11.2024 • 17:42 Uhr Vor drei Jahren noch unvorstellbar - jetzt Realität: Die Detroit Lions träumen von der ersten Super-Bowl-Teilnahme der Franchise-Historie. Nach dem siebten Sieg im achten Spiel befindet sich das Team voll auf Kurs.

Sechs Siege am Stück und eine Bilanz von 7:1 bedeuten aktuell den ersten Platz in der NFC für die Detroit Lions. Die Truppe um Quarterback Jared Goff hat im Moment die zweitbeste Bilanz in der NFL und ist - auch dank starker Leistungen von Amon-Ra St. Brown - voll auf Playoff-Kurs.

Bemerkenswert ist dabei vor allem die Entwicklung, die die Lions in den vergangenen Jahren genommen haben. Hatte die Franchise vor drei Jahren noch eine Bilanz von 3:13, befindet sich Detroit seit vergangenem Jahr, in dem der Einzug in das Championship Game der NFC gelang, im Höhenflug.

NFL: Fulminanter Saisonstart von Detroit

Beim ersten Freiluftspiel der Saison für die Mannschaft aus der „Motor City“ im kalten und verregneten Green Bay hatten die Akteure in der vergangenen Woche keinerlei Probleme mit den Witterungsverhältnissen. Das 24:14 bestätigte den Erfolgslauf Detroits und festigte den ersten Tabellenplatz in der NFC.

Head Coach Dan Campbell, der bei vielen Experten bereits als Favorit für die Auszeichnung zum Trainer des Jahres gilt, konterte nach dem Erfolg die Vorurteile, sein Team könne nur in überdachten Stadien und bei Schönwetter erfolgreich Football spielen.

„Ich weiß, dass es mich nicht im Geringsten schockiert, dass wir hierher gekommen sind und draußen bei diesen Elementen ziemlich guten Football gespielt haben“, sagte er nach dem Erfolg gegen die Packers bei ESPN: „Wir sind für so etwas gebaut. Wir können überall spielen. Wir können im Schnee spielen. Wir können im Regen spielen. Wir können im Schlamm spielen.“

In der regulären Saison bestreiten die Lions in Woche 16 gegen die Bears in Chicago und eine Woche später gegen die San Francisco 49ers noch zwei weitere Freiluftspiele.

St. Brown und Goff überragend für Lions

Neben Campbell, der sich als Trainer von Woche zu Woche auszeichnen kann, sind es unter anderem die Leistungen von Jared Goff und St. Brown, die die leidgeprüften Lions-Fans von der ersten Super-Bowl-Teilnahme träumen lassen.

Der deutsch-amerikanische All-Pro-Receiver, der vor dem Spiel am vergangenen Sonntag das Stadion in einem schwarzen Kapuzenpullover mit der Aufschrift „Green Bay Sucks“ betrat, fing sieben Pässe für 56 Yards und einen Touchdown - seinen insgesamt sechsten in dieser Saison.

Gegen die Packers egalisierte St. Brown einen mindestens 19 Jahre alten Rekord, indem er 30 Pässe von Goff fing, ohne dabei den Football auch nur einmal fallen zu lassen.

„Wir sind Chamäleons, und was auch immer nötig ist, um zu gewinnen, egal auf welche Art und Weise, das werden wir tun. Jedes Spiel ist ein eigener Kampf und eine eigene Reise, und ich denke, wir sind wirklich gut darin geworden“, stellte Goff bei ESPN klar. Der Quarterback ergänzte, dass das „wahrscheinlich die beste Phase“ seiner Karriere sei und er noch lange nicht zufrieden ist.

Houston Texans als nächste Herausforderung

Im nächsten Spiel geht es für die Lions Sonntagnacht nach Houston zu den Texans. „Es wird laut. Unser viertes Auswärtsspiel in den vergangenen fünf (Wochen; Anm. d. Red.). Wir haben bewiesen, dass wir dafür gemacht sind“, so der Signal Caller weiter.

Sollten die Detroit Lions das Niveau der zurückliegenden Wochen halten können, ist ihnen ein frühzeitiger Platz in den Playoffs nicht mehr wegzunehmen.