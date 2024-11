NFL: Thriller-Sieg in München

SID 10.11.2024 • 18:57 Uhr Die Fans in der Allianz Arena sehen eine spektakuläre Begegnung zwischen den Carolina Panthers und den New York Giants. Am Ende sorgte Panthers-Kicker Eddy Pineiro für die Entscheidung.

Manuel Neuer an der Trommel, Partystimmung in der Allianz Arena - und eine spannende Begegnung auf dem Feld: Die Carolina Panthers haben das zweite Spiel der NFL in München für sich entschieden. Die Mannschaft um Quarterback Bryce Young bezwang am Sonntag die New York Giants 20:17 nach Verlängerung und jubelte damit über den dritten Saisonsieg.

Beim zweiten Gastspiel der Liga in Bayern, vor zwei Jahren hatte sich Superstar Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers 21:16 gegen die Seattle Seahawks durchgesetzt, waren zahlreiche prominente Gäste wie Ex-Nationaltorhüter Neuer und Jamal Musiala, Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sowie der verletzte Handball-Nationalspieler Juri Knorr anwesend.

Ehre für Neuer

Neuer stand dabei vor Beginn des Duells im Fokus: Vor 70.132 Zuschauern durfte dieser auf die berühmte Trommel der Panthers schlagen - begleitet von Pfiffen im Stadion.

Auf dem Rasen bestimmten zunächst die Panthers, wie die Giants mit einer schwachen Bilanz von 2:7 Siegen in die Begegnung gegangen, das Spielgeschehen. Angeführt von Carolinas Runningback Chuba Hubbard zog Carolina auf 17:7 davon. Im letzten Viertel drehten die Giants, bei denen der Deutsche Jakob Johnson nicht im Spieltagskader stand, dann aber auf und retteten sich in die Verlängerung. Dort sorgte Panthers-Kicker Eddy Pineiro für die Entscheidung.

Nach München dann Berlin?