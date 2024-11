NFL: Comeback! Deutscher ist wieder zurück

SPORT1 27.11.2024 • 15:47 Uhr Die Pittsburgh Steelers haben Rookie Julius Welschof zurückgeholt. Nach seiner Verletzung in der Saisonvorbereitung stößt der gebürtige Miesbacher ins Practice Squad der Traditions-Franchise.

Julius Welschof ist zurück bei den Pittsburgh Steelers! Der 27-Jährige aus Miesbach in Bayern wurde in das Practice Squad der Traditions-Franchise aufgenommen. Das verkündeten die Steelers am Dienstag.

Welschof war vor der Saison als Undrafted Free Agent bei den Steelers untergekommen und hatte in der Preseason abgeliefert. Nach Positiv-Schlagzeilen durch seine drei Sacks in der Saisonvorbereitung hatte sich der Outside Linebacker allerdings im September am Knie verletzt und musste bis zuletzt aussetzen.

Welschof trainiert an der Seite von Watt und Co.

„Sie wollen mich auf jeden Fall wiederhaben, wenn ich fit bin“, hatte der Quarterback-Jäger bereits damals bei ran verkündet und betont, dass er sich ursprünglich sogar Hoffnungen auf einen der 53 Kaderplätze gemacht hatte: „Ich hatte durchaus Chancen, es sogar in den 53-Mann-Kader zu schaffen.“

Jetzt unternimmt Welschof, inzwischen wieder verletzungsfrei, einen neuen Anlauf im Team von Headcoach Mike Tomlin, der sich nach dem Draft persönlich um Welschof bemühte. In seiner Positionsgruppe fehlt derzeit Star-Linebacker Alex Highsmith verletzt - mit Superstar T.J. Watt, dem aufstrebenden Nick Herbig und dem erst kürzlich ergatterten Preston Smith findet sich Welschof in einer der besten OLB-Gruppen der NFL wieder.

Welschof kann diese Saison noch zum Einsatz kommen

Im Practice Squad der Steelers besetzt Welschof einen herkömmlichen Platz. Der zusätzliche 17. Platz für internationale Spieler ist durch Safety Ayo Oyelola besetzt - tendenziell ein gutes Zeichen für Welschof, dass die Steelers auch einen normalen Platz mit ihm besetzen.

Spieler wie Oyelola, die durch das International Pathway Program den zusätzlichen Platz im Practice Squad besetzen, dürfen nämlich während der regulären Saison nicht in den 53-Mann-Kader „befördert“ werden.