NFL: Daniel Jones mit neuem Team einig

SPORT1-AI 27.11.2024 • 17:01 Uhr Daniel Jones wechselt zu den Minnesota Vikings als Backup für Sam Darnold. Nach sechs Jahren bei den Giants sucht er einen Playoff-Anwärter.

Der ehemalige Quarterback der New York Giants, Daniel Jones, hat einen Vertrag mit den Minnesota Vikings unterzeichnet. Dies bestätigte eine Quelle gegenüber ESPN am Mittwoch.

Jones wurde am Montag Free Agent, nachdem er die Waivers durchlaufen hatte, was auf eine einvernehmliche Entscheidung hinweist, sich von den Giants zu trennen.

Suche nach einem Playoff-Anwärter

Quellen berichteten ESPN-Insider Adam Schefter, dass Jones es vorzog, bei einem Playoff-Anwärter zu unterschreiben. Die Vikings zählten zu seinen potenziellen Zielen.

In Minnesota wird Jones als Backup für Sam Darnold fungieren, einen weiteren ehemaligen New Yorker Quarterback, der seine Karriere bei den Vikings neu belebt hat. Darnold führte die Vikings in seiner ersten Saison zu einer beeindruckenden Bilanz von 9:2.

Abschied nach sechs Jahren

Jones schließt sich den Vikings nach sechs Saisons bei den Giants an, wo er meist als Franchise-Quarterback agierte. Der Nummer-6-Pick des NFL Drafts 2019 von der Duke University beendete seine Zeit bei den Giants mit einer Bilanz von 22:44:1, 70 Touchdown-Pässen und 47 Interceptions. Am Freitag verkündete New York seine Absicht, sich von Jones zu trennen.

Team-Besitzer John Mara erklärte in einer Stellungnahme, dass die Organisation und Jones „einvernehmlich übereingekommen“ seien, dass dieser Schritt „das Beste für ihn und das Team“ sei.

Keine Risiken mehr bei den Giants

Nachdem Jones in der vergangenen Woche auf die Bank gesetzt wurde, war er effektiv nicht mehr Teil des Depth Charts der Giants, um kein Verletzungsrisiko einzugehen. Vikings-Coach Kevin O‘Connell lobte Jones am Montag, ohne spezifisch auf das Interesse des Teams an dem Quarterback einzugehen. „Ich habe großen Respekt vor Daniel Jones als Spieler und Mensch“, sagte O‘Connell.

"Ich habe ihn während des Draft-Prozesses vor einigen Jahren kennengelernt. Jetzt, da er Free Agent ist und wahrscheinlich großes Interesse in der Liga besteht, wird Daniel die Entscheidung treffen, die am besten für ihn und seine Karriere ist. Ich bin sicher, er arbeitet gerade an diesem Prozess. ... Ich kann nur sagen, dass ich schon lange ein großer Fan von Daniel bin und hoffe, dass sein nächster Schritt eine gute Gelegenheit für ihn ist."

