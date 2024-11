NFL in München: So wird neuer Ärger verhindert

Stefan Kumberger 08.11.2024 • 18:40 Uhr Beim letzten Gastspiel der NFL in München war die Diskussion um den Rasen riesig. In diesem Jahr wird es keinen Ärger geben, sagt der Arena-Boss.

Auf München wartet das nächste NFL-Spektakel! Am Sonntag treffen in der Allianz Arena die Carolina Panthers auf die New York Giants.

Vor, während und nach der Partie soll es diesmal keine Diskussion um die Qualität des Rasens geben. Denn die Heimat des FC Bayern ist auf das „NFL Munich Game 2024″ bestens vorbereitet.

Das Geheimnis: Der Hybridrasen soll sowohl den NFL-Stars als auch den Fußballern mehr Standfestigkeit bieten und damit die sportliche Qualität sicherstellen. Auch das Verletzungsrisiko für die Profis wird damit reduziert.

Arena-Boss reagiert bei SPORT1

„Vor zwei Jahren, als die Tampa Bay Buccaneers in der Allianz Arena gegen die Seattle Seahawks gespielt haben, hatten wir noch einen reinen Naturrasen in unserem Stadion“, erklärt Jürgen Muth auf Anfrage von SPORT1.

Der Geschäftsführer der Allianz Arena München Stadion GmbH sieht diesmal die Arena bestens gerüstet. „Im Sommer 2023 haben wir dann auf ein Hybridrasen-System umgestellt. Durch diesen Hybridrasen ist die Standfestigkeit der Spieler deutlich besser. Die Gefahr, dass jemand darauf ausrutscht, ist sehr viel geringer“, so Muth weiter.

Vor zwei Jahren gab es Beschwerden

Zur Erinnerung: Nach dem ersten NFL-Spiel in Deutschland im Jahr 2022 gab es Ärger um die Qualität des Rasens. Zahlreiche Spieler rutschten beim ersten „Munich Game“ aus. Auch Tom Brady wurde das seifige Spielfeld beim Versuch einen Pass zu fangen zum Verhängnis. Seahawks-Cornerback Tariq Woolen fing prompt den Ball ab.

Seattles damaliger Coach Pete Carroll äußerte im Nachgang deutlich seinen Unmut: „Es war einfach nur schwer für alle, das konntet ihr alle sehen.“ Defensive End Bruce Irvin wurde sogar noch deutlicher: „Die NFL lässt uns zehn Stunden fliegen, um auf einem schlimmen Platz zu spielen - das ist doch verrückt“.

Auch Goretzka ärgerte sich

Im Frühjahr 2023, also nur wenige Monate nach dem NFL-Spiel in der Arena, beschwerte sich auch Leon Goretzka über den Untergrund. Nach der Champions-League-Partie gegen Manchester City sagte der Bayern-Star: „Wir haben schon alle die längsten Stollen, die erlaubt sind. Trotzdem ist es schwierig. Viele, die hierherkommen, erschrecken sich aktuell.“ Auch das Verhalten des Balles habe sich negativ verändert, so Goretzka damals weiter.

