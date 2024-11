NFL: Irre Mahomes-Serie reißt nach 15 Spielen

SPORT1-AI 18.11.2024 • 06:19 Uhr Die Chiefs verlieren gegen die Bills, sehen die erste Niederlage aber als Ansporn. Mahomes will daraus Motivation ziehen.

Jetzt hat es auch das letzte Team erwischt! Die Kansas City Chiefs sind nicht mehr ungeschlagen, doch das scheint sie kaum zu stören – am wenigsten ihren Quarterback Patrick Mahomes. „Das Unbesiegtsein war cool“, sagte Mahomes nach der ersten Saisonniederlage der Chiefs mit 30:21 gegen die Buffalo Bills am Sonntag. „Aber das ist nicht unser ultimatives Ziel.“

Die Chiefs hatten ihre ersten neun Spiele gewonnen, jedoch ohne dabei wirklich zu dominieren. Sieben dieser Siege waren mit nur einem Score Vorsprung und vier davon wurden erst mit dem letzten Spielzug entschieden. Die Niederlage gegen die Bills war anders, nicht nur im Ergebnis. Die Bills übertrafen die Chiefs um mehr als 100 Yards. Kansas City führte nur zweimal im Spiel, beide Male in der ersten Halbzeit, jedoch jeweils nur kurz und mit einem Punkt Vorsprung.

Motivation für den weiteren Saisonverlauf

Mahomes bezeichnete die Niederlage als „Treibstoff“ für den Rest der Saison der Chiefs. „Es ist ein gutes Football-Team, also gibt es keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen“, sagte Mahomes. „Wir glauben, dass wir besser spielen können, also werden wir zurück an die Arbeit gehen und versuchen, dies als Funken zu nutzen, um am Ende ein besseres Football-Team zu sein.“

Mahomes hofft, dass die Niederlage einen positiven Effekt haben wird. „Ich werde nicht sagen, dass ich oder wir entspannt waren, aber ich habe das Gefühl, dass wir diese Siege am Ende des Spiels einfach mitgenommen haben. Ich denke, es wird uns dazu bringen, mit mehr Klarheit zu spielen, besonders zu Beginn der Spiele, vor allem in der Offensive. Und das beginnt bei mir und dem Vermeiden von Ballverlusten im ersten Drive. Das ist etwas, was man in großen Spielen wie diesem nicht machen kann.“

Rückblick und Ausblick

Die Chiefs hatten 15 Spiele in Folge gewonnen, einschließlich der Playoffs. Ihre letzte Niederlage erlitten sie an Weihnachten der letzten Saison gegen die Las Vegas Raiders. Mahomes sieht keine Ähnlichkeiten zur Niederlage am Sonntag, hofft jedoch, dass diese Niederlage eine neue lange Siegesserie einleiten wird. „Die Bills sind ein wirklich gutes Football-Team“, sagte er. „Um großartige Teams zu schlagen, muss man sein bestes Football spielen, und das haben wir heute nicht getan. Sie sind rausgegangen und haben uns geschlagen. So läuft das in der NFL, und deshalb gebührt ihnen aller Respekt. Das wird ein gutes Football-Team sein, dem wir wahrscheinlich in den Playoffs begegnen werden.“