NFL: Wilder Abend für Tagovailoa! Dolphins-Sieg gegen Rams

War das der entscheidende Funke für die Wende in einer bisher durchwachsenen Saison? Nach einem Befreiungsschlag mit einem Sieg über die Los Angeles Rams im Monday Night Game der NFL dürfen die Miami Dolphins wieder auf die Playoffs hoffen. Im SoFi Stadium beendete die Franchise dank eines 23:15 (7:0, 3:6, 7:0, 6:9) ihre schwarze Serie von zuletzt drei Niederlagen und verbesserte ihre Bilanz auf 3:6. Das reicht in der AFC East für Platz zwei hinter den Buffalo Bills (8:2).

Der Weg ist aber noch weit: In der NFL-Geschichte haben es bislang erst drei Teams geschafft, nach einem 2:6 Start noch die Playoffs zu erreichen. Vor den bevorstehenden Heimspielen gegen die Las Vegas Raiders und die New England Patriots reisen die Dolphins mit einer Bilanz von 5:6 nach Green Bay, um an Thanksgiving gegen die Packers zu spielen.

NFL: Tua Tagovailoa mit Achterbahnfahrt

Beim Erfolg nun über die Rams stand bei Miami vor allem Tua Tagovailoa im Blickpunkt, der in dieser Saison wegen einer erneuten Gehirnerschütterung fünf Spiele verpasst hatte. Bei dem Star-Quarterback gab es dabei Licht und Schatten - für den 26-Jährigen lief es vor allem im zweiten Viertel schlecht, in dem er eine Interception warf und einen Fumble verlor.

Horror-Abend für Stafford bei den Rams

Die Folge: Nach sechs Touchdown-Pässen in den jüngsten beiden Spielen blieb Stafford am Ende ohne Touchdown. Der Routinier warf 32 von 46 Pässen für 293 Yards und eine Interception. Bemerkenswert: Laut ESPN Research hat Stafford nun in sechs aufeinanderfolgenden Spielen eine Interception geworfen - der längste derartige Negativ-Lauf in seiner Karriere.