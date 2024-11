NFL-Star bricht sich Unterarm

SPORT1-AI 18.11.2024 • 08:52 Uhr Die Detroit Lions gewinnen 52:6 gegen die Jaguars, doch Linebacker Alex Anzalone bricht sich den Unterarm. Trotz Verletzungen brilliert die Offense mit Rekorden.

Die Detroit Lions feierten am Sonntag einen beeindruckenden 52:6 Sieg gegen die Jacksonville Jaguars im Ford Field. Doch der Triumph wurde von einer schweren Verletzung überschattet.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Warum musste das passieren?“

Linebacker Alex Anzalone, einer der Teamkapitäne, wird aufgrund eines gebrochenen Unterarms sechs bis acht Wochen ausfallen. Diese Verletzung zog er sich in der ersten Halbzeit zu, als sein linker Unterarm bei einem Spielzug, bei dem sein Teamkollege Brian Branch den Jaguars-Running-Back Travis Etienne ins Aus drängte, in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Anzalone wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit offiziell aus dem Spiel genommen, doch die Verteidigung der Lions ließ in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Punkt zu, während die Offense mit einem Franchise-Rekord von 645 Yards brillierte.

Trotz der Verletzung zeigte sich Anzalone optimistisch und bedankte sich bei den Fans für die Genesungswünsche. Auf X schrieb er: "Vielen Dank an alle für die guten Wünsche! Als Athlet fragt man sich oft: 'Warum musste das passieren?' Aber ich denke an all die unzähligen Wiederholungen, bei denen nichts Schlimmes passiert ist. Ich bin überaus gesegnet! Ich werde bald zurück sein, mit frischen Beinen und allem."

{ "placeholderType": "MREC" }

Historische Leistung der Lions

Die Lions bescherten den Jaguars die größte Niederlage in deren Franchise-Geschichte. Quarterback Jared Goff zeigte sich nach dem Spiel zufrieden und erklärte: "Die Realität war, dass sie ein Team mit weniger Siegen als wir sind, und wir hätten uns auf ihr Niveau herablassen können. Nicht, um sie zu beleidigen, sie sind eine tolle Mannschaft, aber wir wollten auf unserem Standard spielen – ein namenloser, gesichtsloser Gegner." Goff, der als erster Quarterback in der NFL-Geschichte mehrfach ein perfektes Passer-Rating (158,3) mit über 400 Passyards erreichte, betonte: "Wir wollten das ganze Spiel über Gas geben, egal was passiert."

Neben Anzalone fehlen den Lions weitere Schlüsselspieler in der Verteidigung, darunter Pro Bowl Edge Rusher Aidan Hutchinson (Schien- und Wadenbein), Linebacker Derrick Barnes (Knie) und Jalen Reeves-Maybin (Nacken). Trotz dieser Rückschläge haben die Lions erstmals in ihrer Geschichte in mehreren Spielen einer Saison über 50 Punkte erzielt und stehen mit 9:1 vor ihrem besten Saisonstart seit 1934.

Vergleiche mit den besten Offensiven der NFL-Geschichte

Während des Spiels stellten die Lions weitere Franchise-Rekorde auf, darunter die höchste Sieg-Marge (+46) und die meisten First Downs (38). Zudem erzielten sie in sieben aufeinanderfolgenden Offensiv-Drives einen Touchdown. In den letzten 45 Saisons gelang dies nur den Chicago Bears von 1980, die in einem Spiel gegen die Green Bay Packers acht Touchdowns in Folge erzielten.