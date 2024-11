NFL-Star entschuldigt sich bei Cowboys-Coach McCarthy

SPORT1-AI 22.11.2024 • 11:03 Uhr Micah Parsons entschuldigt sich bei Cowboys-Coach McCarthy für missverstandene Kommentare. Trotz einer schwierigen Saison bleibt er optimistisch und lobt das Team.

Micah Parsons, der talentierte Pass Rusher der Dallas Cowboys, hat sich bei der lokalen Presse für seine Kommentare nach dem Spiel gegen die Philadelphia Eagles entschuldigt. Diese Aussagen schienen die Arbeitsmoral von Cowboys-Coach Mike McCarthy infrage zu stellen. Parsons erklärte, dass er seine Worte klarer hätte formulieren sollen.

„Wenn ich von ‚hier‘ spreche, denke ich an die Dallas Cowboys“, sagte Parsons. „Ich war in der Mittel- und Grundschule, als Mike McCarthy bei den Packers war, und habe keinen Bezug dazu. Also, wenn ich über die Dallas Cowboys spreche und was hier erreicht wurde, denke ich an die Jungs, und ich war nur hier. Natürlich kein Respektverlust gegenüber [McCarthys] Karriere und dem, was er als einer der erfolgreichsten Coaches erreicht hat.“

Parsons' Respekt für Veteranen

In dem Versuch, Veteranen wie Pro Bowl Guard Zack Martin zu unterstützen, hatte Parsons gesagt: „Man will Spiele gewinnen und großartige Dinge mit solchen Legenden erreichen, die mehr Zeit und Arbeit investiert haben als Mike McCarthy je tat. Das sind die Jungs, für die ich so viel Mitgefühl und Schmerz empfinde.“

Parsons und McCarthy führten am nächsten Tag ein klärendes Gespräch. "Das Wichtigste ist, wie viel Liebe ich für Coach McCarthy habe", sagte Parsons. "Man will nie seinen Coach in ein schlechtes Licht rücken. Aber wie bei allem versteht er, dass ich immer zuerst ein Spieler-Typ bin. Ich denke immer zuerst an die Jungs um mich herum."

Wiedersehen mit Dan Quinn

Am Sonntag trifft Parsons auf den ehemaligen Cowboys-Defensivkoordinator Dan Quinn, wenn Dallas gegen die Washington Commanders antritt. Parsons blühte drei Saisons lang in Quinns Verteidigung auf und landete jedes Jahr unter den Top drei in der Wahl zum Defensive Player of the Year. "Er schreibt mir alle paar Wochen", sagte Parsons. "Vielleicht versucht er, ein bisschen in meinen Kopf zu kommen. Aber er hat mir auch geholfen, Tickets für das Spiel für meine Familie zu bekommen."

Parsons nimmt sich in die Pflicht

In seinem Podcast "The Edge" bezeichnete Parsons die Cowboys als ein "verdammtes gutes Team", trotz einer Bilanz von 3:7 und einer Fünf-Spiele-Niederlagenserie nach der 34:10-Niederlage gegen die Houston Texans. "Ich habe nie gesagt, dass wir es verdienen zu gewinnen. Ich sagte, wir können gewinnen. Jetzt kommt es darauf an, dass ich mich selbst verantwortlich mache", sagte Parsons. "Der Schlüssel ist, dass wir diese Jungs dazu bringen müssen, uns zu schlagen."