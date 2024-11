Trump-Tanz geht in der NFL viral - mit pikanten Folgen

Donald Trumps Tanzbewegungen finden in der NFL Nachahmer. Immer mehr Football-Stars imitieren den ehemaligen und künftigen US-Präsidenten. Teams und TV-Sendern scheint dabei nicht wohl zu sein.

Die Tanzbewegungen des kommenden US-Präsidenten Donald Trump werden in der NFL zum Trend - doch nicht jeder in der Football-Liga scheint sich wohl damit zu fühlen.

In der NFL imitierte zuletzt schon Nick Bosa von den San Francisco 49ers die Hüft- und Handbewegungen von Trump, wenn dieser zuletzt bei öffentlichen Auftritten zu Musik tanzte - Bosa ist bekanntermaßen auch politisch mit Trump auf Linie. Am Sonntag zogen weitere Stars nach gelungenen Aktionen nach: Za‘Darius Smith von den Detroit Lions, Calvin Ridley von den Tennessee Titans und Brock Bowers von den Las Vegas Raiders.

Politische Anhänger des Republikaners reagierten in den sozialen Medien mit spürbarer Genugtuung auf das Phänomen - mit vielen Bezügen auf Trumps vergangene Konflikte mit vielen NFL-Akteuren im Zuge der Protestbewegung um Colin Kapernick (“Trump macht die NFL great again!“). Auch der offizielle Account der Trump-Kampagne auf der Plattform X verbreitete die Bilder freudig. Speziell der Tanz von Bowers nach seinem Touchdown bei der 19:34-Niederlage gegen die Miami Dolphins zieht allerdings auch Irritationen nach sich.

NFL-Star erklärt Trump-Jubel

Bowers erklärte in einem Interview nach dem Spiel die Inspiration für seinen besonderen Jubel. „Ich habe das alle machen sehen“, sagte der 21 Jahre junge Tight End: „Ich habe den UFC-Kampf in der Nacht gesehen und Jon Jones hat es gemacht. Ich schaue UFC gerne, daher habe ich es gesehen und gedacht es ist cool.“

Bei der Ultimate Fighting Championship am Samstag jubelte Schwergewichts-Champion Jones ebenfalls mit dem Trump-Tanz - vor den Augen von Trump und seiner politischen Verbündeten Elon Musk und Robert F. Kennedy Jr., die in New York im Publikum saßen.