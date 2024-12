Bill Belichick im Gespräch für Head Coach-Posten in North Carolina

SPORT1-AI 06.12.2024 • 20:01 Uhr Bill Belichick zeigt Interesse am Head-Coach-Posten der Tar Heels. Der Ex-Patriots-Coach führt Gespräche mit UNC.

Bill Belichick, der legendäre Coach, der mit den New England Patriots sechs Super Bowl-Titel gewann, hat laut ESPN Gespräche mit der University of North Carolina über den vakanten Head-Coach-Posten der Tar Heels geführt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 72-Jährige, der nach der Saison 2023 die Patriots verließ, ist derzeit ohne Trainerjob, zeigt jedoch Interesse daran, sowohl im College- als auch im NFL-Bereich wieder aktiv zu werden.

Die University of North Carolina trennte sich am 26. November von Mack Brown, der das Team in sechs Saisons zu einer Bilanz von 44:33 führte. Brown, 73 Jahre alt und Mitglied der College Football Hall of Fame, war in seiner zweiten Amtszeit bei den Tar Heels.

Die aktuelle Saison beendeten die Tar Heels mit einer 6:6-Bilanz. Freddie Kitchens, ehemaliger Coach der Cleveland Browns und zuletzt Run Game Coordinator sowie Tight Ends Coach bei UNC, übernahm interimsweise die Leitung des Teams, während die Suche nach einem Nachfolger läuft.

{ "placeholderType": "MREC" }

Belichick: Der größte Name im Rennen

Belichick ist zweifellos der prominenteste Kandidat im Bewerberfeld von North Carolina. Quellen berichten von beidseitigem Interesse. Neben Belichick steht auch Jon Sumrall von Tulane hoch im Kurs. Sumrall soll nach dem AAC-Meisterschaftsspiel der Green Wave gegen Army mit den Verantwortlichen der Universität sprechen.

Weitere Kandidaten sind Matt Campbell von Iowa State, Glenn Schumann, Defensive Koordinator von Georgia, und Steve Wilks, der 2018 die Arizona Cardinals als Head Coach betreute und 2022 Interimstrainer der Carolina Panthers war.

Ursprünglich hatte North Carolina den Offensive Koordinator der Pittsburgh Steelers, Arthur Smith, der selbst UNC-Absolvent ist, ins Visier genommen. Smith lehnte jedoch ab und entschied sich, in der NFL zu bleiben.

Belichick zuletzt gerade in den Medien präsent

Während seiner Auszeit von der Trainerbank war Belichick regelmäßig in den Medien präsent. Er trat in der „ManningCast“ während ESPNs „Monday Night Football“ und „The Pat McAfee Show“ auf und war Teil der „Inside the NFL“-Crew auf dem CW Network. Belichick war 24 Saisons bei den Patriots und gewann zudem zwei Super Bowls mit den New York Giants als Defensive Coordinator unter Bill Parcells. Mit 333 Siegen als Head Coach liegt er auf Rang zwei der ewigen NFL-Bestenliste hinter Don Shulas 347 Siegen.

{ "placeholderType": "MREC" }