Comeback-Hammer um NFL-Legende fix!

SPORT1-AI 12.12.2024 • 06:43 Uhr Bill Belichick kehrt zurück an die Seitenlinie. Zu einem Comeback in der NFL kommt es allerdings nicht.

Die Trainer-Legende ist zurück: Der sechsmalige Super-Bowl-Gewinner Bill Belichick wird als neuer Head Coach an der University of North Carolina anzuheuern. Das bestätigte die Hochschule.

Die Verpflichtung des 72-Jährigen gilt als eine der überraschendsten Entscheidungen in der Geschichte des College Footballs. Medienberichten zufolge soll Belichick, der einen Fünfjahresvertrag unterschrieb, pro Jahr rund 10 Millionen Dollar kassieren.

Von der NFL zur ACC

Belichick, der seit 1975 in verschiedenen Funktionen in der NFL tätig war, trennte sich nach der Saison 2023 von den New England Patriots.

Sein Vater, Steve Belichick, war in den 1950er Jahren Assistenztrainer bei den Tar Heels. Die Verpflichtung Belichicks, dessen Vater bereits in Chapel Hill tätig war, wurde maßgeblich von John P. Preyer, dem Vorsitzenden des Vorstands, vorangetrieben.

Nach mehreren intensiven Gesprächen, darunter ein fünfstündiges Treffen am vergangenen Sonntag, wurde der Deal am Mittwoch finalisiert.

Ein neuer Wind für die Tar Heels

Für die Tar Heels, die seit 1980 keinen ACC-Titel mehr gewonnen haben, bedeutet Belichicks Ankunft einen markanten Wandel. Der Wechsel von Ex-Coach Mack Brown zu Belichick bringt eine beispiellose Starpower nach North Carolina.

Belichick, der mit den Patriots sechs Super Bowls gewann, hält mit 333 Siegen in der NFL den Rekord, nur übertroffen von Don Shulas 347 Siegen.

Abschied von Mack Brown

North Carolina trennte sich am 26. November von dem 73-jährigen Mack Brown nach einer 6:6-Saison.

Browns zweite Amtszeit bei den Tar Heels endete mit einer Bilanz von 44:33 über sechs Jahre. Nach der 35:30-Niederlage gegen NC State im letzten regulären Saisonspiel erklärte Brown, es sei „ein großartiger Zeitpunkt für mich, auszusteigen.“

Belichicks Rückkehr zur Seitenlinie

Der für seine Zurückhaltung bekannte Belichick, der kürzlich in der „The Pat McAfee Show“ über seine Pressekonferenz-Aura scherzte, bringt einen anderen Stil nach North Carolina.

Trotz seiner Auszeit von der Seitenlinie war Belichick in verschiedenen Medienrollen aktiv und machte deutlich, dass er ins Coaching zurückkehren wollte. Obwohl er nach seiner Trennung von New England mehrere NFL-Positionen in Betracht zog, war eine Rückkehr zum Coaching stets sein Hauptanliegen.

Ein Pipeline-Programm zur NFL

Belichick verbrachte viel Zeit mit seinem ehemaligen Assistenten Jedd Fisch, dem Coach von Washington, und sprach mit Freunden und ehemaligen Assistenten im College Football.

Sein Sohn Stephen, der als Defensive Coordinator in Washington tätig ist, wird voraussichtlich in irgendeiner Form in den Trainerstab von North Carolina eingebunden sein.

Belichick hat sich mit dem Transferportal und NIL vertraut gemacht und viel Zeit darauf verwendet, die organisatorische Struktur eines College-Systems zu verstehen.

In einem Interview mit McAfee erklärte Belichick: „Wenn ich in einem College-Programm wäre, wäre das College-Programm eine Pipeline zur NFL für die Spieler, die die Fähigkeit haben, in der NFL zu spielen." Er fügte hinzu, dass es ein professionelles Programm sein würde: „Training, Ernährung, Schema, Coaching und Techniken, die auf die NFL übertragbar sind."

Weitere Kandidaten im Rennen

Neben Belichick wurden auch andere Namen im Rahmen der Suche von North Carolina genannt, darunter der erfahrene NFL-Coach Steve Wilks, Tulane-Coach Jon Sumrall, Georgia-Defensive-Coordinator Glenn Schumann, Army-Coach Jeff Monken und Steelers-Offensive-Coordinator Arthur Smith.