Justin Herbert verletzt: Knöchelverstauchung und Prellung stoppen Training

Quarterback Justin Herbert von den Los Angeles Chargers hat sich im Spiel gegen die Kansas City Chiefs eine Verstauchung des linken Knöchels zugezogen. Die 17:19-Niederlage am vergangenen Sonntag hinterließ Spuren, denn Herbert musste das Training am Mittwoch aufgrund dieser Verletzung sowie einer Oberschenkelprellung aussetzen.

Herbert ist sich über die Schwere der Verstauchung noch unsicher. Bereits in Woche zwei der aktuellen NFL-Saison erlitt er gegen die Carolina Panthers eine schwere Verstauchung des rechten Knöchels, die ihn dazu zwang, einen Gehstiefel zu tragen. Damals verpasste er zwar kein Spiel, war jedoch bis zur Bye-Week der Chargers in Woche fünf stark eingeschränkt. „Ich würde sagen, dass diese Verletzung wahrscheinlich nicht so schwerwiegend ist“, erklärte Herbert. „Es ist definitiv schmerzhaft genug, um ein Training zu verpassen, aber ich kann mich diese Woche besser bewegen als damals nach dem Spiel gegen Carolina.“