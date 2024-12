NFL: Der Albtraum der New York Jets geht weiter

SPORT1-AI 09.12.2024 • 07:19 Uhr Die New York Jets verpassen zum 14. Mal in Folge die NFL-Playoffs. Trotz Aaron Rodgers' Leistung verlieren sie gegen die Miami Dolphins in Overtime.

Die New York Jets haben es wieder nicht geschafft: Zum 14. Mal in Folge verpassen sie die NFL-Playoffs. Nach einer weiteren enttäuschenden Saison, die mit der 26:32-Overtime-Niederlage gegen die Miami Dolphins endete, stehen die Jets erneut vor einem Scherbenhaufen.

„Wenn man im vierten Viertel führt und dann plötzlich das Gefühl hat, man hat ein Problem mit dem Verlieren“, sagte Wide Receiver Garrett Wilson nach dem Spiel. „Es ist, als hätte man ein Gen oder so einen Mist.“

Der längste aktive Playoff-Dürre

Mit der Niederlage gegen die Dolphins sind die Jets offiziell aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden und verlängern ihre Durststrecke auf 14 Saisons. Damit übertreffen sie die Buffalo Sabres (13) und halten nun den längsten aktiven Playoff-Dürre-Rekord unter den fünf großen Sportligen Nordamerikas. Die Anaheim Angels (10) und die Pittsburgh Pirates (neun) folgen auf der Liste.

Die Saison begann mit großen Träumen vom Super Bowl, doch nun bleibt den Jets nur noch ein Chaos, das es aufzuräumen gilt. „Ich bin extrem schockiert, enttäuscht und frustriert – und jedes andere Adjektiv, das einem einfallen könnte“, sagte Interimstrainer Jeff Ulbrich, der seit der Entlassung von Robert Saleh eine Bilanz von 1:7 aufweist. Seit dem letzten Playoff-Einzug 2010 unter Coach Rex Ryan und Quarterback Mark Sanchez haben vier Trainer die Jets betreut, ohne den Erfolg zurückzubringen.

Verpasste Chancen trotz Aaron Rodgers

Im Super Bowl-Zeitalter haben nur fünf Teams längere Playoff-Dürreperioden erlebt als die Jets. Angeführt wird diese Liste von den New Orleans Saints mit 20 Jahren (1967:1986). Weitere Teams sind die Buffalo Bills (2000:2016), Cleveland Browns (2003:2019), New York Giants (1966:1980) und Arizona Cardinals (1983:1997).

Mit einem gesunden Aaron Rodgers hatten die Jets gehofft, bis in den Januar oder Februar zu spielen. „Es ist offensichtlich etwas, wofür dieses Team gebaut wurde, also ist es wirklich frustrierend, dass es mathematisch nicht einmal mehr eine Chance gibt“, sagte Tight End Tyler Conklin. „Es gibt nichts, was wir jetzt tun können, aber es ist verdammt frustrierend.“

Die Jets konnten die Dolphins nicht besiegen, obwohl Rodgers beeindruckende Zahlen lieferte. Er vollendete 27 von 39 Pässen für 339 Yards, sein erster 300-Yard-Passing-Tag in 35 Spielen. Er warf auch einen Touchdown, seinen 20. der Saison. Doch sie verspielten eine 26:23-Führung in der letzten Minute der regulären Spielzeit, vor allem durch defensive und Special-Teams-Pannen. Zudem begingen sie zehn Strafen, was die Gesamtzahl der letzten zwei Spiele auf 22 erhöht.

Die Jets erzielten in ihren ersten fünf Ballbesitzphasen Punkte, wobei Wilson (sieben Catches für 114 Yards) und Davante Adams (neun für 109) die Passoffensive anführten. Doch dann folgte der Einbruch. Nach einem 42-Yard-Field-Goal mit 52 Sekunden auf der Uhr führte ein kurzer Kickoff zu einem 45-Yard-Kickoff-Return, der Jason Sanders' ausgleichendes Field Goal von 52 Yards mit sieben Sekunden Restzeit ermöglichte. In der Overtime zeigten die Jets wenig Widerstand und erlaubten den Dolphins, in acht Spielzügen 70 Yards zu marschieren, was mit einem 9-Yard-Touchdown-Catch von Jonnu Smith endete.

Ein ernüchterndes Fazit

„Wir müssen einen Weg finden, diese Dinge zu beenden und abzuschließen“, sagte Ulbrich. „Wir müssen unser Bestes geben, wenn unser Bestes gefordert ist, und das schaffen wir nicht. Ich muss zuerst auf mich selbst schauen.“ Die Jets sind 0:7 in Spielen, die mit sechs oder weniger Punkten entschieden wurden – die Geschichte ihrer Saison. Zu Beginn der Saison hatten sie eine 57-prozentige Chance, die Playoffs zu erreichen, laut ESPN Analytics. Diese Chance erreichte nach Woche drei, als sie 2:1 standen, ihren Höhepunkt bei 80 Prozent. Jetzt haben sie neun der letzten zehn Spiele verloren, eine der schlimmsten Phasen in der Franchise-Geschichte.