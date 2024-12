Die Tragödie um den größten Quarterback-Jäger

Reggie White setzte in der NFL neue Maßstäbe in der Defensive. Weihnachten 2004 verstarb der größte Quarterback-Jäger der Geschichte bereits viel zu früh.

Der Anblick des Rankings der „All-Time Sack Leaders“, der größten Quarterback-Jäger in der Geschichte der NFL, ist ein trauriger geworden: Drei der fünf Spieler, die die Spielmacher der Liga am häufigsten bei Passversuchen von den Beinen holten, sind inzwischen nicht mehr am Leben.