NFL: Emotionale Botschaft an krebskranke Legende

SPORT1-AI 17.12.2024 • 09:10 Uhr Justin Jefferson ehrt NFL-Legende Randy Moss nach dessen Krebsdiagnose mit einem Touchdown und emotionalen Worten. Die Minnesota Vikings zeigen ebenso Solidarität.

Justin Jefferson, Wide Receiver der Minnesota Vikings, schickte in der vergangenen Woche eine persönliche Nachricht an eine seiner Legenden. Er hatte erfahren, dass Hall-of-Fame-Receiver Randy Moss an Krebs erkrankt ist und wollte ihm Glück wünschen. Wenige Tage später machte Jefferson seine Hommage öffentlich.

Am Montagabend, nach einem 7-Yard-Touchdown-Pass im ersten Viertel beim 30:12-Sieg der Vikings über die Chicago Bears, richtete Jefferson eine emotionale Botschaft in die ESPN-Kamera: „Wir lieben dich, Randy. Das ist für dich.“ Nach dem Spiel äußerte sich Jefferson in der Kabine der Vikings mit bewegenden Worten.

„Ich bin dankbar für das, was er für dieses Spiel getan hat“, sagte Jefferson, , der ein lilafarbenes Moss-Trikot trug. „Und was er für mich als Kind getan hat. Ihn zu beobachten und ein Fan von ihm zu sein, bedeutet, dass ich ihm immer meine Liebe zeigen muss.“

Randy Moss' Kampf gegen den Krebs

Randy Moss gab am Freitag bekannt, dass er sich einer sechsstündigen Operation unterzogen hat, bei der eine Krebsgeschwulst aus seinem Gallengang entfernt wurde, nachdem zuvor ein Stent in seine Leber eingesetzt worden war. Er verbrachte sechs Tage im Krankenhaus und wird sich nun einer Strahlen- und Chemotherapie unterziehen, während er eine Auszeit von seiner Rolle als Analyst beim „Sunday NFL Countdown“ von ESPN nimmt.

Die Vikings eröffneten das Spiel am Montagabend, indem sie zwei ehemalige Teamkollegen von Moss, Cris Carter und Jake Reed, als Ehrenkapitäne zum Münzwurf schickten. Beide hielten eine Seite eines Moss-Trikots in der Hand, worauf Moss über X antwortete: „LUV U ALL“.

Die Bedeutung von Moss für die Vikings

„Es war erstaunlich, diese Jungs zu sehen“, sagte Jefferson. „Das sind die Jungs vor uns. Das sind die großen Drei vor mir, [Jalen Nailor] und [Jordan Addison]. Sie waren Brüder, als sie spielten, und sind es immer noch. Es ist großartig zu sehen, wie viel Liebe sie immer noch füreinander haben.“

Vikings-Coach Kevin O‘Connell, der 2008 mit Moss bei den New England Patriots zusammen spielte, erklärte, dass die Vikings intern beschlossen hatten, wie sie Moss ehren könnten. „Man konnte die Liebe für ihn im Gebäude heute Abend spüren“, sagte O‘Connell.