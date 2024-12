NFL: Vikings sichern sich Playoffs-Platz - Sieg über Bears

SPORT1-AI 17.12.2024 • 07:08 Uhr Die Minnesota Vikings schlagen die Chicago Bears im Monday Night Game der NFL deutlich und bleiben im Rennen um den NFC-North-Titel. Sam Darnold zeigt Schwächen, Justin Jefferson hingegen glänzt.

Die Minnesota Vikings haben sich eindrucksvoll in der NFL-Saison zurückgemeldet. Entgegen den Prognosen, die ihnen aufgrund eines bevorstehenden Quarterback-Wechsels eine durchwachsene Saison voraussagten, haben sie sich als eines der besten Teams der NFC etabliert.

Mit einem überzeugenden 30:12-Sieg im Monday Night Game über die Chicago Bears sicherten sich die Vikings einen Playoff-Platz und bescherten den Bears die achte Niederlage in Folge.

Auf Kurs Richtung NFC-North-Titel

So verbesserten die Vikings ihre Bilanz auf 12:2 und zogen mit den Detroit Lions und den Philadelphia Eagles gleich. Die Chance, den Titel in der NFC North zu holen, ist greifbar, wenn sie ihre letzten drei Spiele gewinnen.

Sollte dies gelingen, könnten sie sich auch um den so heiß begehrten Nummer-1-Seed in der Conference sichern, abhängig von der Leistung der Eagles und einigen Tiebreakern.

Starke Defense und vielseitige Offense

Die Defense der Vikings ließ die Bears bis zum Ende des vierten Viertels ohne Touchdown, nachdem zahlreiche Starter ausgewechselt worden waren. Auch die Offense zeigte sich vielseitig: Zum ersten Mal in dieser Saison erzielten die Vikings dank Aaron Jones und Cam Akers mehr als einen Rushing Touchdown in einem Spiel.

Nach einer Woche intensiver Diskussionen um seine Zukunft zeigte Quarterback Sam Darnold eine der unpräzisesten Leistungen der Spielzeit. Mit 16 Incompletions verzeichnete er den zweithöchsten Wert der Saison. Ein sicher geglaubter Touchdown-Pass auf Wide Receiver Justin Jefferson ging im zweiten Quarter verloren, aber ESPN Research rechnete Darnold sechs ungenaue Würfe zu.

Laut NFL Next-Gen-Stats war Justin Jefferson bei seinem Touchdown im ersten Viertel so offen wie nie zuvor bei seinen bisherigen 20 Touchdowns in der Endzone. Bei seinem 7-Yard-Catch war er vier Yards vom nächsten Bears-Verteidiger entfernt.

Right Tackle Brian O'Neill, der laut Vikings-Coaches eine seiner besten Saisons spielt, verletzte sich in der ersten Halbzeit am rechten Knie und war im weiteren Spielverlauf immer wieder draußen. Ohne O'Neill hatte die Offensive Line Schwierigkeiten, Darnold zu schützen. Mit Left Tackle Christian Darrisaw, der bereits für die Saison ausfällt, ist O'Neills Verfügbarkeit von großer Bedeutung.

Bears in der Krise

Für die Chicago Bears brachte die vergangene Woche keine Besserung. Die achte Niederlage in Folge offenbarte eine überforderte Offense und eine Defense, die weiterhin zu viele explosive Spielzüge zuließ. Selbstverschuldet war auch der längste Drive des Abends, der nach 62 Yards an Minnesotas 11-Yard-Linie endete, nachdem ein Rushing Touchdown wegen einer illegalen Auswechslung aberkannt wurde.

Caleb Williams' Frustration auf der Bank nach einem harten Hit in der zweiten Halbzeit spiegelte eine weitere enttäuschende Leistung wider. Der Rookie verzeichnete in der ersten Halbzeit durchschnittlich nur 0,6 Air Yards pro Versuch. Sein Fortschritt aus den ersten Spielen gegen NFC-North-Gegner scheint zu stagnieren, nachdem er bei 17 % seiner Würfe ungenau war.

Die Bears gingen zum dritten Mal in Folge ohne Punkte in die Halbzeitpause, nachdem sie zweimal bei vierten Versuchen scheiterten, einen Fumble von Williams und einen Punt kassierten. In den letzten drei ersten Halbzeiten wurden die Bears mit 53:0 übertroffen, der schlechteste Wert eines Teams in dieser Saison.

Schwächen im Spielplan

Die Bears konnten weder im dritten noch im vierten Versuch punkten. Erst 14:35 Minuten vor Spielende gelang ihnen die erste Third-Down-Conversion, das Spiel beendeten sie mit 1 von 12. Zweimal scheiterten sie bei vierten Versuchen mit D‘Andre Swift am Ball.

Defensive End DeMarcus Walker erzielte vier Pressures, was seine Saisonbilanz auf ein Karrierehoch von 25 bringt. Walker war ein Lichtblick in einer Pass-Rush-Einheit, die mit Montez Sweat eigentlich stärker sein sollte. Die Bears hatten 2023 einen Zweitrunden-Pick für Sweat abgegeben, da sie keinen besseren Edge Rusher in der Free Agency erwarteten.