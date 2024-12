NFL: Falcons besiegen Raiders - Cousins beendet Negativserie

SPORT1-AI 17.12.2024 • 06:38 Uhr Die Atlanta Falcons besiegen die Las Vegas Raiders im Monday Night Game der NFL und durchbrechen damit die Abwärtsspirale. Star-Quarterback Kirk Cousins bleibt zwar erneut vieles schuldig, beendet aber eine Negativserie. Für das Verlierer-Team liest sich die Saison-Bilanz noch bitterer.

Mit einer beeindruckenden Leistung am Boden hat Bijan Robinson die Atlanta Falcons im Monday Night Game der NFL zu einem hart erkämpften 15:9-Sieg über die Las Vegas Raiders geführt.

Der Runningback erlief dabei 125 Yards bei 22 Versuchen und kompensierte damit die anhaltenden Schwierigkeiten von Kirk Cousins. Der Star-Quarterback brachte immerhin 11 von 17 Pässen für 112 Yards an, darunter ein Touchdown - seinen ersten seit fünf Wochen. Cousins produzierte aber auch eine Interception.

Früher Touchdown von Drake London

Bereits im ersten Viertel hatte Cousins seinen Receiver Drake London für einen 30-Yard-Touchdown-Pass gefunden, der die Falcons in Führung brachte.

Es war Londons längster Touchdown-Fang seiner Karriere und markierte sein fünftes Prime-Time-Spiel in Folge mit einem Touchdown, was die längste Serie innerhalb der jüngsten zehn Jahre war. KhaDarel Hodge wiederum brillierte in den Special Teams mit einem geblockten Punt und einem weiteren abgefälschten Punt, was den Falcons half, die Feldposition zu dominieren.

Diese Leistung war entscheidend in einem Spiel, das an vergangene Zeiten erinnerte. Edge Rusher DeAngelo Malone trug mit zwei Sacks bei, während Safety Justin Simmons eine Interception verzeichnete. Zudem erzielten die Falcons ihren ersten Safety der Saison.

Atlanta beendet Negativserie

Mit diesem Sieg beendeten die Falcons (7:7) ihre vier Spiele andauernde Niederlagenserie und erreichten wieder eine ausgeglichene Bilanz. Mit sieben Siegen haben sie bereits die Gesamtzahl der vergangenen drei Saisons erreicht, bei noch drei ausstehenden Spielen.

Trotz des Sieges bleibt die Unsicherheit bestehen, ob die Falcons in der laufenden Saison die Playoffs erreichen können, insbesondere angesichts der starken Konkurrenz durch die Tampa Bay Buccaneers in der NFC South.

Fragen um Kirk Cousins

Die größte Herausforderung bleibt die Leistung von Cousins, der in den vergangenen fünf Spielen neun Interceptions bei nur einem Touchdown-Pass erlebte. Die Falcons versuchten, seine Passversuche so weit wie möglich zu limitieren, was jedoch keine langfristige Lösung darstellt. Zumal: Atlanta hatte in der Offseason 180 Millionen Dollar über vier Jahre in Cousins investiert.

Für die Raiders dagegen war es die zehnte Pleite in Folge - und damit die längste Niederlagenserie in einer Saison seit 2014. Las Vegas bleibt so auf Kurs für einen der Top-Picks im kommenden Draft. Die Verletzung von Sincere McCormick im zweiten Viertel verschärfte die ohnehin angespannte Personalsituation der Raiders weiter.

