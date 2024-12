NFL: Neuer Quarterback bei den Falcons!

SPORT1-AI 19.12.2024 • 06:02 Uhr Michael Penix Jr. ist neuer Starting Quarterback der Atlanta Falcons. Der degradierte Kirk Cousins zeigt sich großmütig.

Weniger als 24 Stunden nach seiner Degradierung zum Ersatzspieler hat Kirk Cousins angekündigt, den neuen Starting Quarterback der Atlanta Falcons, Michael Penix Jr., bestmöglich zu unterstützen.

Falcons-Coach Raheem Morris entschied sich am Dienstag, Penix nach dem 15:9-Sieg gegen die Las Vegas Raiders im „Monday Night Football“ als Starter aufzustellen. Cousins hatte in diesem Spiel mit Schwierigkeiten zu kämpfen, war im Gameplan eingeschränkt und hat nun neun Interceptions in seinen vergangenen fünf Spielen geworfen.

Cousins zeigt Verständnis für die Entscheidung

„Es ist Pro-Football, und es gibt einen Standard, den ich für mich selbst habe und den das Team für mich hat, den ich leider nicht konstant genug erfüllt habe“, erklärte Cousins am Mittwoch in seinen ersten Kommentaren seit der Änderung. „Es ist, wie es ist, und man muss damit umgehen. Jetzt bereite ich mich vor, bin ‚einen Spielzug entfernt‘ und unterstütze Mike, um unserem Team zu helfen, einen Weg zu finden, die letzten drei Spiele zu gewinnen und die Playoffs zu erreichen. Darum geht es.“

Cousins berichtete, dass er am Dienstagabend mit Morris telefonierte und darüber informiert wurde, dass Penix künftig starten würde. Anschließend rief er Penix an, um ihm seine Unterstützung zuzusichern. „Ich wollte ihm einfach mitteilen, dass ich hinter ihm stehe und ihn in jeder erdenklichen Weise unterstützen werde“, sagte Cousins. Auf die Frage, warum er diesen Anruf für notwendig hielt, antwortete er: „Ich mag es, den Elefanten im Raum direkt anzusprechen.“

Turnover als entscheidender Faktor

Die Falcons stehen mit einer Bilanz von sieben Siegen und sieben Niederlagen auf dem zweiten Platz der NFC South. Sie besitzen den Tiebreaker gegenüber den erstplatzierten Tampa Bay Buccaneers und haben laut ESPN’s Football Power Index (FPI) immer noch eine 20%ige Chance, die Playoffs zu erreichen. Am Sonntag empfangen sie die New York Giants, die bisher nur zwei Siege verzeichnen konnten.

Morris erklärte am Mittwoch, dass der Hauptgrund für die Degradierung von Cousins seine Turnover seien. Cousins führt die Liga mit 16 Interceptions an, und seine 12 Fumbles sind gemeinsam mit Bucs-Quarterback Baker Mayfield die meisten in der NFL. Cousins, 36, stimmte Morris zu, dass Turnover in der NFL verheerend sind. Trotz seiner Rückkehr von einem Achillessehnenriss im Jahr 2023 betonte er, dass er nicht verletzt sei. „Ich denke, es geht bei den Turnovern eher um Entscheidungsfindung als um physische Einschränkungen“, sagte Cousins.

Ein Blick in die Zukunft

Morris berichtete, dass Cousins ihm versicherte, er werde „der beste No. 2 Quarterback in der National Football League“ sein. Was die Zukunft über diese Saison hinaus betrifft, sagte Cousins, dass er sich damit befassen werde, wenn es soweit ist.