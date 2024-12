NFL: Spektakel bei Broncos-Sieg gegen Browns - Winston als tragische Figur

Was für ein wilder Ritt! Die Denver Broncos haben in einem turbulenten Monday Night Game der NFL ihre Chancen auf die erste Playoff-Teilnahme seit 2015 verbessert. Trotz schwacher Statistik-Werte führte Rookie-Quarterback Bo Nix den dreimaligen Super-Bowl-Champion zu Hause zu einem 41:32-Comeback gegen die Cleveland Browns .

Prägende wie tragische Figur war allerdings Browns-Quarterback Jameis Winston, der mit einer furiosen Performance zwar fast 500 Yards sammelte und vier Touchdown-Pässe warf, aber auch drei folgenschwere Interceptions produzierte. Die Broncos, die im letzten Viertel noch zurücklagen, sind mit acht Siegen und fünf Niederlagen nun Dritter in der AFC West .

NFL: Big Plays führen Broncos zum Sieg

Die Partie im Empower Field at Mile High bot den Zuschauern ein Offensivfeuerwerk mit insgesamt 952 Yards Raumgewinn - und trotz Winstons beeindruckender 497 Passing Yards triumphierten am Ende die Broncos dank entscheidender Big Plays.

Linebacker Nik Bonitto und Nickel Corner Ja‘Quan McMillian erzielten dabei jeweils einen Pick-Six. Bemerkenswert war zudem Nixs 93-Yard-Touchdown-Pass auf Marvin Mims Junior. Dabei blieb es am Ende unbedeutend, dass Clevelands Receiver Jerry Jeudy, erst in der Offseason gewechselt, in Abwesenheit von Cornerback Riley Moss mit neun Receptions für 235 Yards und einem 70-Yard-Touchdown glänzte.