Deutscher NFL-Superstar zieht mit Legende gleich

Beim 34:17 der Detroit Lions in Chicago erreicht der 25-Jährige einen weiteren Meilenstein.

Der deutsche Football-Profi Amon-Ra St. Brown hat in der NFL einen weiteren Meilenstein seiner noch jungen Karriere erreicht. Beim 34:17-Sieg seiner Detroit Lions bei den Chicago Bears erzielte der 25-Jährige nicht nur seinen elften Touchdown in der laufenden Spielzeit, sondern übertraf mit sechs gefangenen Pässen erneut die Marke von 100 Receptions in einer Saison.