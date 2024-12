Sam Darnold glänzt: Vikings besiegen Falcons 42:21

SPORT1-AI 09.12.2024 • 07:09 Uhr Sam Darnold führt die Minnesota Vikings mit 347 Yards und fünf Touchdowns zu einem 42:21-Sieg gegen die Atlanta Falcons. Jefferson und Addison glänzen.

Niemand wollte am Sonntag das U.S. Bank Stadium verlassen. Eine Menge von 67.008 Zuschauern jubelte frenetisch, als die Uhr herunterlief. Auf der großen Leinwand wurden die Minnesota Vikings Receiver Justin Jefferson und Jordan Addison gezeigt, die eine seltene Leistungskombination feierten. Die Kamera schwenkte dann zu Sam Darnold, und die Lautstärke stieg für einen Quarterback, der gerade 347 Yards und fünf Touchdowns geworfen hatte, während die Vikings einem 42:21-Sieg über die Atlanta Falcons entgegensahen. Einige „MVP“-Rufe waren zu hören.

Sam Darnold: Ein Karriere-Turnaround

Schließlich konnte Darnold nicht widerstehen. Normalerweise ruhig und zurückhaltend, schnappte er sich ein Handtuch und begann, es energisch in Richtung der Menge zu schwenken – ein symbolischer und kraftvoller Moment für einen Quarterback, der seine Karriere in den vergangenen dreieinhalb Monaten umgedreht hat. „Ich habe einfach den Buzz gespürt“, sagte Darnold. „Das war pure, pure Leidenschaft. Reine Freude, Mann. Einfach die Art und Weise, wie wir dieses Spiel beendet haben.“

Darnold gestand, dass ein solcher emotionaler Ausbruch für ihn „sehr selten“ vorkommt. „Das war eine Menge Emotionen für mich“, sagte er. „Ich war einfach aufgeregt. Ich konnte nicht einfach nur dasitzen, stoisch und mit geradem Gesicht. Ich fühlte, dass ich ein wenig Emotionen für die Fans zeigen musste und ihnen das geben, was sie wollten. Das war ein besonderer Moment für mich.“

Ein denkwürdiger Auftritt

Rechter Tackle Brian O’Neill fügte hinzu: „Wenn ich ein Quarterback wäre und fünf Touchdowns geworfen hätte, würde ich wahrscheinlich auch aufstehen und ein Handtuch schwenken. Ich könnte in dieser Situation noch verrückter agieren. Er liebt den Football, er liebt dieses Team und er liebt es, hier zu sein. Es war auch schön, die Reaktion der Fans zu sehen. Das war eine der coolsten Endspiel-Atmosphären im Stadion, die wir hatten. Alle hatten eine gute Zeit.“

Darnold warf seine vierten und fünften Touchdown-Pässe beide an Addison im vierten Viertel, als die Vikings sich von einem 21:21-Unentschieden absetzten. Addison beendete das Spiel mit drei Scores, Jefferson mit zwei, was sie zum zweiten Paar Teamkollegen in der Geschichte der Vikings machte, die jeweils eine 100-Yard-Leistung und mehrere Touchdowns in einem einzigen Spiel erzielten. (Die anderen waren Receiver Hassan Jones und Tight End Steve Jordan im Jahr 1986).

Strategische Überlegenheit

Die Vikings profitierten von einer Falcons-Defense, die mehr Single-Safety-Coverage-Schemata einsetzte, als Jefferson und Addison normalerweise sehen. Addison sagte danach, dass er von diesem Ansatz überrascht war und prognostizierte, dass die Vikings in den kommenden Spielen nicht viel mehr davon sehen werden. Doch die großen Spielzüge erforderten ein Maß an Gelassenheit von Darnold, das ihm zu Beginn der Saison nur wenige in der Liga zutrauten.

Bei vielleicht seinem schwierigsten Spielzug entkam Darnold einem blitzenden Safety Justin Simmons bei einem Third-and-8-Spielzug im dritten Viertel und fand Jefferson alleine für einen 52-Yard-Score. Darnold feuerte den Ball das ganze Spiel über aggressiv in die Tiefe, darunter 13 Pässe, die mindestens zehn Yards über die Line of Scrimmage flogen. Zehn davon kamen an. Drei flogen mindestens 30 Yards durch die Luft, und ein vierter fiel unvollständig zu Addison, führte aber zu einer 47-Yard-Pass-Interference-Strafe.

Ein bemerkenswerter Wandel

Tage wie der Sonntag machen es schwer zu vergessen, dass Darnold die NFL in Turnovers anführte, nachdem er drei Interceptions in einem hässlichen 12:7-Sieg über die Jacksonville Jaguars in Woche zehn geworfen hatte. Unmittelbar nach diesem Spiel bekräftigte Trainer Kevin O’Connell seine starke Unterstützung für Darnold und schickte ihn dann zusammen mit Quarterbacks-Coach Josh McCown auf eine Mission, einige grundlegende Fehler zu beheben, die er gemacht hatte.

In den vier Spielen seitdem hat Darnold 68,8 Prozent seiner Pässe für 1.158 Yards und elf Touchdowns ohne Interceptions abgeschlossen. Die Vikings sind in diesem Zeitraum 4:0 und mit 11:2 haben sie die zweitbeste Bilanz in der NFL. „Ich denke, es kann unglaubliches Wachstum in Momenten geben, in denen es von außen vielleicht so aussieht, als ob nach Jacksonville etwas wirklich falsch läuft“, sagte O’Connell. „Ich denke, deshalb war ich an diesem Tag so aufgeregt, das Spiel zu gewinnen und einen so lehrreichen Moment zu haben.“

Ein symbolträchtiger Sieg