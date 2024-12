Alarmierende Aussagen von NFL-Star: "Als würde mein Arm im Flammen stehen"

Nach der 34:40-Niederlage der San Francisco 49ers gegen die Detroit Lions am Montagabend sorgte eine erneute Verletzung von NFL -Quarterback Brock Purdy für Aufregung.

Purdy, der bereits im NFC Championship Game im Januar 2023 gegen die Philadelphia Eagles einen Riss des ulnaren Kollateralbandes im rechten Ellbogen erlitten hatte, verspürte ein beunruhigendes Gefühl in seinem Arm.

„Als würde mein Arm im Flammen stehen“

„Ich wurde von hinten getroffen und mein Arm fühlte sich an, als würde er in Flammen stehen“, sagte Purdy. „Ich habe versucht, ein paar Pässe an der Seitenlinie zu werfen, aber es ging einfach nicht.“