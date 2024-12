Tiefpunkt eines beispiellosen Absturzes: Miami Dolphins entlassen OBJ

Nach enttäuschenden Monaten steht Odell Beckham Jr. ab sofort ohne Team da. Die Trennung von den Dolphins erfolgte in gegenseitigem Einvernehmen.

Die Miami Dolphins und der dreimalige Pro-Bowler Odell Beckham Jr. gehen ab sofort getrennte Wege. Wie Tom Pelissero vom NFL Network auf Instagram bekannt gab, erfolgte die Trennung in gegenseitigem Einvernehmen.

Der Wide Receiver, auch bekannt unter seinem Spitznamen „OBJ“, spielte erst seit Mai beim zweimaligen Super-Bowl-Champion aus dem Süden Floridas. Dort unterschrieb er einen Einjahresvertrag über 3 Millionen Dollar, der nach Boni bis zu 8,25 Millionen Euro hätte bringen können. „OBJ” verpasste allerdings den Saisonstart nach einer Knieoperation und debütierte erst in Woche fünf gegen die New England Patriots.

Zu hohe Erwartungen an ehemaligen Champion

Anschließend kam er in neun Spielen bei neun Catches auf lediglich 55 Receiving Yards und blieb ohne Touchdown. Zu wenig für die hohen Ansprüche der Dolphins. In seiner besten Saison 2015 fing er noch 13 Bälle in der Endzone und erreichte über 1.400 Receiving Yards.