Tragödie bei 49ers: Trent Williams trauert um verstorbenen Sohn

SPORT1-AI 03.12.2024 • 08:40 Uhr Trent Williams von den 49ers trauert um seinen Sohn Trenton Jr. Das Team, inklusive Coach Shanahan, unterstützt ihn in dieser schweren Zeit.

Sondra Williams, die Ehefrau von San Francisco 49ers Left Tackle Trent Williams, teilte am Montag mit, dass ihr Sohn Trenton Jr. am 24. November still geboren wurde. In einem emotionalen Instagram-Post erklärte Sondra Williams, dass Trenton Jr. 35 Wochen nach Beginn ihrer Schwangerschaft still zur Welt kam. Bereits zuvor hatte das Paar Trenton Juniors Zwilling verloren.

„Ich danke Gott, dass er uns 35 Wochen lang die Möglichkeit gegeben hat, eine Bindung zu ihm aufzubauen und dass ich ihn zur Welt bringen konnte, um ihn in meinen Armen zu halten“, schrieb Sondra Williams. „Ich bin im Frieden, weil ich weiß, dass du niemals leiden musst.“

Diagnose Trisomie 13: Ein schweres Schicksal

Bei Trenton Jr. wurde Trisomie 13 diagnostiziert, auch bekannt als Pätau-Syndrom. Laut dem National Institute of Health handelt es sich dabei um eine Chromosomenstörung, bei der drei Kopien des Chromosoms 13 in den Körperzellen vorhanden sind, anstatt der üblichen zwei. Diese Anomalie führt zu schweren geistigen Behinderungen und zahlreichen körperlichen Abnormalitäten. Die Cleveland Clinic erklärt, dass die Symptome von Trisomie 13 lebensbedrohlich sind und viele Fälle in einer Fehlgeburt oder dem Tod des Kindes vor dem ersten Geburtstag enden.

Williams wird vom Team unterstützt

49ers-Coach Kyle Shanahan bestätigte am Montagnachmittag, dass Trent Williams, der aufgrund einer Verletzung am linken Knöchel die vergangenen Spiele verpasst hatte, die letzte Woche größtenteils mit der Trauer um seinen Sohn verbrachte. „Es ist etwas, das vergangene Woche passiert ist, und er war im Krankenhaus bei ihr, um ihn kennenzulernen und sich zu verabschieden“, sagte Shanahan. „Am Freitag musste er ihn einäschern lassen. Er verarbeitet das alles und wir versuchen, für ihn da zu sein.“

Williams ist in dieser Saison bereits der zweite Spieler der 49ers, der den Verlust eines Kindes verkraften muss. Cornerback Charvarius Ward hatte am 29. Oktober den Tod seiner einjährigen Tochter Amani Joy bekannt gegeben, die an Herzproblemen litt. Ward setzte die folgenden drei Spiele aus, kehrte jedoch am Sonntagabend gegen die Buffalo Bills auf das Spielfeld zurück.

Gemeinschaft in schweren Zeiten

Während einer Telefonkonferenz am Montag zeigte sich Shanahan gerührt, als er über Williams' Situation sprach. Er betonte, dass die 49ers alles tun werden, um Williams und seiner Familie in dieser schweren Zeit beizustehen, so wie sie es auch für Ward und seine Familie getan haben. „Es ist hart als Coach“, sagte Shanahan. „Es ist hart als Freund, es ist hart als Familienmitglied. Es ist für alle schwer. Aber wir verbringen viel Zeit miteinander. Das ist das Schöne an einem Football-Team. Egal ob gute oder schlechte Zeiten, wir gehen gemeinsam durch sie hindurch.“