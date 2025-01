NFL-Play-offs: Bills siegen im Kracherduell

Die Buffalo Bills stehen in den NFL-Playoffs in der nächsten Runde. Im Duell der Star-Quarterbacks profitiert Buffalo auch von der Fehleranfälligkeit der Ravens.

Die Buffalo Bills stehen in den NFL-Playoffs in der nächsten Runde. Im Duell der Star-Quarterbacks profitiert Buffalo auch von der Fehleranfälligkeit der Ravens.

Das Team um Star-Quarterback Josh Allen schlug die Ravens in der Nacht auf Montag mit 27:25 und zog ins Play-off-Halbfinale ein. Dort sind die Bills am kommenden Sonntag (Ortszeit) bei den Kansas City Chiefs zu Gast.

In einem engen Spiel auf eisigem Untergrund profitierten die Bills auch von der Fehleranfälligkeit der Ravens-Offensive rund um Quarterback Lamar Jackson. Jackson, neben Allen einer der größten Favoriten auf die Auszeichnung als MVP, leistete sich im Laufe des Spiels eine Interception und einen Fumble - in der gesamten Regular Season hatte sich der 28-Jährige nie mehr als einen Ballverlust pro Spiel erlaubt.

NFL: Auf Bills wartet nächstes Mega-Duell mit den Chiefs

Am kommenden Wochenende kommt es für die Bills somit zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren zum Play-off-Duell mit den Chiefs. Das Team um Superstar Patrick Mahomes, das als erste Franchise in der Geschichte der NFL zum dritten Mal nacheinander den Titel gewinnen könnte, hatte die drei jüngsten Aufeinandertreffen allesamt gewonnen.

„Wir wissen, was sie sind. Sie sind der Inbegriff dessen, was man in der NFL sein will“, sagte Allen, der gegen die Ravens selbst zwei Touchdowns erzielte: „Man muss sie schlagen, um an ihnen vorbeizukommen. Also werden wir das heute Abend genießen.“