NFL vermeldet Rekordzahl bei Gehirnerschütterungen!

Die NFL hat in dieser Saison die niedrigste Anzahl an Gehirnerschütterungen seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2015 verzeichnet.

Insgesamt wurden 182 Gehirnerschütterungen während Spielen und Trainings in der Preseason und der regulären Saison registriert, was einem Rückgang von 17 Prozent im Vergleich zu 2023 entspricht. Der bisherige Tiefststand lag bei 187 im Jahr 2022, wobei die Saison 2020 aufgrund der abgesagten Preseason durch COVID-Protokolle nicht berücksichtigt wurde. Der Fünfjahresdurchschnitt, ohne 2020, lag bei 211,4 pro Saison.

Gehirnerschütterungen: Fortschritte und Herausforderungen

Sills und Jeff Miller, der Executive Vice President der NFL für Spieler-Gesundheit und -Sicherheit, führen den Rückgang 2024 auf mehrere Faktoren zurück. Dazu zählen die Qualität der Helme und die verpflichtende Nutzung von Guardian Caps für die meisten Spieler während des Training Camps - in der regulären Saison dürfen die Spieler entscheiden, ob sie die Caps tragen.

Neuer NFL-Kickoff wirkt sich positiv aus

Die Gehirnerschütterungsrate bei den neu gestalteten Kickoffs der Liga fiel um 43 Prozent. Dennoch blieb die Gesamtzahl der Gehirnerschütterungen bei Kickoffs in 2024 mit acht unverändert gegenüber 2023, da die Regel mehr Returns erzeugte. Laut Sills verbesserten 35 Prozent aller Spieler ihre Helmqualität 2024 basierend auf den von der NFL und der NFL Players Association jährlich veröffentlichten Rankings. Typischerweise liegt diese Rate zwischen 14 und 17 Prozent. Etwa ein Drittel der Spieler trug Helme, die speziell für ihre Positionen entwickelt wurden.

Die NFL begann 2022 mit der Einführung der Guardian Caps in Trainingseinheiten für Spieler bestimmter Positionen und weitete dies 2023 auf alle Positionen außer Quarterbacks und Spezialisten aus. Die Liga hatte zuvor eine 50-prozentige Reduktion von Gehirnerschütterungen bei Spielern, die sie während dieser Zeiträume trugen, zugeschrieben. Einige Helm-Modelle schnitten in Tests der NFL/NFLPA so gut ab, dass Spieler, die sie benutzten, von der Pflicht zur Nutzung der Guardian Caps befreit waren.