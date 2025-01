NFL: Washington weiter - Duell zwischen Coleman und St. Brown

Kicker Zane Gonzalez sorgte Sekunden vor Schluss mit einem Field Goal aus 37 Yards für die Entscheidung zugunsten der Commanders, dabei prallte der Ball glücklich vom Pfosten ab. Da Washington als Team mit dem schlechtesten Setzlistenplatz (6) in die Wildcard-Runde der National Football Conference (NFC) eingezogen war, geht es nun gegen die Nummer eins Detroit. Die Lions hatten sich in der Hauptrunde ein Freilos für das erste Play-off-Wochenende erspielt.

NFL: Eagles schalten Packers aus

Die Philadelphia Eagles wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und schalteten die Green Bay Packers mit 22:10 aus. Die Mannschaft um Quarterback Jalen Hurts trifft in den Divisional Play-offs auf den Sieger des Duells zwischen den LA Rams und den Minnesota Vikings, die in der Nacht zum Dienstag (ab 02.00 Uhr) wegen der Feuer in Los Angeles in Arizona gegeneinander antreten werden.