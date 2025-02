NFL: Moore übernimmt die Saints

Am Sonntag Super-Bowl-Triumph in New Orleans, seit Dienstag Chefcoach in New Orleans: Kellen Moore soll die Saints in der National Football League wieder zum Erfolg führen. Wie die Franchise am Dienstag mitteilte, wird der bisherige Offensivkoordinator des frisch gebackenen NFL-Champions Philadelphia Eagles neuer Headcoach des Super-Bowl-Siegers von 2010.