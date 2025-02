Super Bowl: Warum die Halbzeit-Show von Kendrick Lamar so brisant war

SPORT1 10.02.2025 • 11:20 Uhr Beim 59. Super Bowl der NFL kam es zu brisanten Szenen. In der Halbzeit-Show überbrachte der Rapper Kendrick Lamar klare Botschaften an Präsident Trump, die USA und seinen musikalischen Erzfeind Drake. Das steckt dahinter.

Die Halbzeit-Show des 59. Super Bowls der NFL verlief gewohnt spektakulär. Doch dieses Mal hatte der Auftritt des Hauptacts gleich mehrere brisante Noten.

Der Rapper Kendrick Lamar sorgte mit seinem provokanten Auftritt für mächtig Lärm und stahl damit sogar US-Präsident Donald Trump die Show.

Kendrick Lamar mit Botschaft an Trump und die USA

Dieses Debüt nutze Lamar, um eine klare Botschaft an Trump und die USA zu senden. Mit Gästen wie Samuel L. Jackson, der als Uncle Sam verkleidet auf die Bühne kam, Serena Williams, DJ Mustard und Grammy-Gewinnerin SZA sorgte er für Stimmung im Caesars Superdome.

In den Farben der US-Flagge gekleidet begann Lamar seinen Auftritt mit den Worten: „Die Revolution wird bald im Fernsehen übertragen. Sie haben den richtigen Zeitpunkt gewählt, aber den falschen Mann.“

Mit dieser Aussage leitete er eine hochpolitische und eindrucksvolle Show ein, die nicht nur gegen Trump wetterte, sondern auch eine Message an ganz Amerika vermitteln sollte.

Die Aktion Lamars sollte klar ausdrücken, dass sie als schwarze Minderheit in den USA laut sind. In diversen Passagen seiner Performance sprach der mehrmalige Grammy-Gewinner die tiefe Spaltung des Landes an, den Hass und die Angst im Land.

Hintergrund für diese politische Nachricht sei es laut eines Interviews von Lamar in der i-D, auf den „kompletten Irrsinn“ des US-Präsidenten hinzuweisen. Durch den Einzug Trumps in das Weiße Haus fühle sich der Rapper in seinem eigenen Land nicht mehr willkommen und er monierte, dass Moral, Würde und gesunder Menschenverstand nicht mehr existieren würden.

Klare Breitseite gegen Drake

Des Weiteren ließ es sich Lamar nicht nehmen, seinen Hit „Not Like Us“ aufzuführen. Dieser mit fünf Grammys ausgezeichneter Diss-Track gegen den kanadischen Rapper Drake sorgte im Caesars Superdome für großen Jubel. Als Kirsche auf dem Sahnehäubchen garnierte Lamar noch die Zeile: „But you know, they love to sue you“ („Aber du weißt doch, sie lieben es, dich zu verklagen“).

Der Hintergrund für diesen Abschnitt ist, dass Drake nach dem Erfolg von „Not Like Us“ Klage gegen das Label, bei dem beide unter Vertrag stehen, eingereicht hatte, um gegen die „Verleumdung“ und „Belästigung“ im Lied vorzugehen.