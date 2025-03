NFL-Trades - Gerüchte und News im Ticker: Blockbuster-Deal für Superstar!

+++ Blockbuster-Deal für Superstar +++

Er wollte so gerne an der Westküste spielen - nun bekommt Davante Adams seinen Wunsch offenbar erfüllt. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, wird der Star-Receiver einen Mega-Deal bei den Los Angeles Rams unterschreiben.

+++13-Millionen-Deal um Jones+++

Er legte nach einer langen Verletzungs-Historie in der Vergangenheit eine großartige Saison hin. Ganze 306 Touches, 255 Carries und 700 Offensive Snaps erzielte Jones während er in jedem Spiel der regulären Saison und Post-Season eingesetzt wurde.

+++Historischer NFL-Deal bei den Browns+++

Damit wird der Star-Defensive-End zum bestbezahlten Nicht-Quarterback in der Geschichte der NFL . Der Vertrag wurde am Sonntag von den Browns bekannt gegeben und läuft bis zur Saison 2030, wobei die finanziellen Details nicht offiziell veröffentlicht wurden.

Die Vertragsverlängerung beinhaltet auch eine No-Trade-Klausel, Garrett darf in Zukunft also nicht ohne seinen Willen zu einem anderen Team transferiert werden.

+++Bolton bleibt bei den Chiefs+++

Der 25-Jährige konnte bei Chiefs durch 106 Tackles und drei Sacks in der letzten Saison Eindruck schinden. Diese Post-Season spielte er in allen drei Spielen und brillierte mit 20 Tackles.

+++NFL-Veteran verlässt die Lions+++

Die Lions und Smith waren in der letzten Woche in Gesprächen, ehe Uneinigkeit über den Roster-Bonus in Höhe von 2 Mio. Dollar die Verhandlungen beendet haben, so ESPN.