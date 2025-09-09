Das historische Comeback des 160-Millionen-Flops

Niklas Senger 09.09.2025 • 19:36 Uhr Daniel Jones feiert einen Traumstart mit den Indianapolis Colts. Nach einem absoluten Karrieretief gelingt dem Quarterback in Woche eins ein historisches Debüt.

Es war ein Start wie aus dem Bilderbuch für die Indianapolis Colts - und vielleicht der erste Schritt zu einem erfolgreichen Karriere-Comeback von Quarterback Daniel Jones.

Mit 33:8 gewannen die Colts in Woche eins der NFL und feierten damit einen einseitigen wie überraschenden Erfolg gegen die Miami Dolphins. Im Vordergrund stand dabei schon früh in der Partie Daniel Jones, der sein Team nahezu fehlerfrei zum Blowout-Sieg führte.

17 von 22 Pässen für 197 Yards brachte Jones vor der Halbzeitpause an den Mann und erzielte dabei jeweils einen Touchdown über den Pass und über den Lauf. Da die Colts bereits vorzeitig das Tempo verringern konnten, folgte in Halbzeit zwei weniger Spektakel. Während Jones einen weiteren Touchdown erlaufen konnte, unterliefen dem Quarterback aber weiterhin keine größeren Fehler. Am Ende standen 272 Yards, drei Touchdowns und ein starkes Quarterback-Rating von 115,9 zu Buche.

Jones bricht Franchise-Rekord

„Danny ist da rausgegangen und hat heute alles gerockt“, schwärmte Wide Receiver Michael Pittman Jr., der im zweiten Viertel einen Touchdown von Jones fangen konnte, vom Mann des Tages. Weiter meinte er: „Ich bin mir nicht sicher, ob es in der Offensive besser hätte laufen können. Ich hatte das Gefühl, dass wir im Flow waren, und er hat einen großartigen Pass geworfen, und der Rest ist wohl Geschichte, schätze ich.“

Jones gelang gar Historisches. Nie zuvor konnte ein Colts-Quarterback bei seinem Debüt für das Team mindestens 250 Yards und drei Touchdowns erzielen. Doch auch aus Sicht der Franchise war die dominante Vorstellung doppelt geschichtsträchtig.

Durch den Auftaktsieg beendet Indianapolis die bis dato am längsten anhaltende Niederlagenserie zum Saisonauftakt und startet zum ersten Mal seit 2013 mit einem Sieg in die Spielzeit. Zudem sind die Colts laut ESPN das erste Team seit 1977, das bei jedem Angriff einer Partie punkten konnte. Alle sieben Drives unter Jones‘ Regie führten zu Punkten.

Jones tritt auf die Bremse

„Ich denke, ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass es eine lange Saison mit 17 Spielen ist und man muss die ganze Zeit auf einem hohen Niveau spielen“, bremste Jones die Euphorie nach der Partie und erklärte: „Ich denke, wir fühlen uns definitiv gut wegen des Starts, aber es gibt einige Dinge, die wir bereinigen und an denen wir arbeiten müssen Aber ich denke, jeder in unserem Team ist reif genug, weiß genug, dass wir weiter wachsen und uns verbessern müssen. Die besten Teams der Liga bauen weiter auf ihrem Erfolg auf.“

Dass Jones überhaupt vom langfristigen Erfolg mit den Colts träumen darf, schien noch vor etwa einem Jahr unwahrscheinlich zu sein, zumal die Karriere des Quarterbacks sich auf einem Tiefpunkt befand.

2019 wurde Jones als sechster Spieler im NFL-Draft von den New York Giants ausgewählt und verbrachte bis 2024 die nächsten sechs Jahre mit dem Team. Im März 2023 unterschrieb Jones einen langfristigen Vertrag über 160 Millionen US-Dollar, konnte die Erwartungen des Teams in den folgenden Jahren jedoch nie erfüllen.

Erst Rauswurf, dann furioses Comeback

Nach acht Niederlagen und lediglich zwei Siegen in der vergangenen Saison endete das Kapitel am Big Apple für Jones schließlich, nachdem ihn das Team zunächst auf die Bank setzte und anschließend entlassen hatte. Den Rest der Saison verbrachte Jones als Ersatzmann bei den Minnesota Vikings, konnte jedoch nie auf das Feld zurückkehren.

