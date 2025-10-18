"Ist das ein Scherz?" - NFL entsetzt St. Brown

SPORT1 18.10.2025 • 13:23 Uhr Ärger in Detroit! Der deutsche NFL-Superstar Amon-Ra St. Brown kritisiert die Liga.

Ein nur knapp einminütiger Clip hat in Detroit hohe Wellen geschlagen - und auch den deutschen NFL-Star Amon-Ra St. Brown erzürnt. „Das Video war verrückt“, sagte der Wide Receiver am Freitag zu Reportern.

Doch was war passiert? Auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der NFL war am Donnerstag eine Folge des Online-Formats „Turning Point“ veröffentlicht worden, in der St. Browns Teamkollege, Safety Brian Branch, nach der 17:30-Niederlage der Lions gegen die Kansas City Chiefs bloßgestellt wurde.

Unterlegt mit einer Montage seiner Fehlgriffe und der Rangelei mit Chiefs-Receiver JuJu Smith-Schuster zeichnete der Beitrag Branch als unsportlichen Sündenbock - und verschwand wenige Stunden später wieder aus den sozialen Netzwerken. Viele Profis fühlten sich an längst vergangene NFL-Zeiten erinnert, in denen Spieler häufiger von der Liga an den Pranger gestellt wurden.

St. Brown: „Ist das ein Scherz“

Vor allem Amon-Ra St. Brown verstand die Welt nicht mehr. „Ich wusste nicht, warum es veröffentlicht wurde. Als ich es gesehen habe, dachte ich: Ist das jetzt ein Scherz, oder Spott?“, sagte der All-Pro-Receiver. „Brian ist einer der nettesten Typen hier. Er hat einen Fehler gemacht, hat sich entschuldigt, also verstehe ich nicht, warum das Thema weitergezogen wird.“

St. Brown habe zunächst geglaubt, es handle sich um einen Fake-Account, bis er das offizielle NFL-Logo bemerkte.

Auch Defensive Lineman DJ Reader kritisierte den Clip scharf. „Er wirkte einfach merkwürdig“, erklärte der 30-Jährige. „Erst heißt es, man wolle so etwas nicht glorifizieren, und dann wiederholt ihr dieselben Szenen immer wieder. Wenn ihr das Kapitel schließen wollt, dann schließt es.“ In der Kabine wurde der Clip laut Reader mehrfach abgespielt, ehe das Team zum Training ging.

Ein Spiel Sperre für Branch

Auslöser war ein Schlag gegen Smith-Schuster unmittelbar nach dem Abpfiff, der eine Rudelbildung zur Folge hatte. Damit fehlt der Rookie den Lions im Monday Night Game gegen die Tampa Bay Buccaneeers.

NFL nimmt Stellung zur Szene

ESPN-Analyst Louis Riddick, der im später gelöschten Video zu Wort kam, verteidigte das Format zwar als nüchterne Spielaufarbeitung, räumte aber ein, dass der isolierte Clip „als kalkulierte Abrechnung verstanden werden konnte“. Er verspreche, künftig sensibler zu agieren.