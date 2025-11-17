Ex-NFL-Star drohen 30 Jahre Gefängnis

SPORT1 17.11.2025 • 21:09 Uhr Das Strafmaß für Ex-NFL-Star Antonio Brown könnte verdoppelt werden. Dem ehemaligen Receiver drohen bis zu 30 Jahre Haft wegen versuchten Mordes.

Der frühere All-Pro-Receiver Antonio Brown sieht sich in Florida einer Anklage wegen versuchten Mordes ausgesetzt. Wie nun Staatsanwältin Stephanie Cruz am Montag erklärte, drohen dem 37-Jährigen im Fall einer Verurteilung bis zu 30 Jahre Gefängnis.

Hintergrund ist eine Verschärfung des Strafmaßes, weil laut Anklage eine Schusswaffe benutzt wurde. In vielen Fällen liegt das Höchstmaß für versuchten Mord im Bundesstaat Florida bei 15 Jahren, doch das sogenannte „firearm enhancement“-Gesetz kann das Strafmaß verdoppeln und zwingend mindestens 20 Jahre Haft bedeuten.

Brown schaltet sich per Video zu

Brown schaltete sich per Video zur kurzen Anklageverlesung im Gericht in Miami zu. Sein Anwalt bekräftigte ein bereits hinterlegtes Plädoyer auf „nicht schuldig“.

Brown war in der vergangenen Woche gegen eine Kaution von 25.000 US-Dollar aus der Haft entlassen worden und muss eine GPS-Fußfessel tragen. Wann der Prozess beginnt, ist noch offen.

Laut Haftbefehl soll Brown am 16. Mai nach einem Boxkampf in Miami einer Sicherheitskraft die Pistole entrissen und zwei Schüsse auf eine Person abgefeuert haben. Ein Projektil streifte das Opfer am Hals.

Anwalt weist auf angebliche Fehler hin

Sein Anwalt entgegnete, die eidesstattliche Erklärung enthalte Fehler: Brown habe seine eigene Waffe benutzt und niemanden gezielt ins Visier genommen. Brown selbst behauptete auf Social-Media-Kanälen, er habe sich lediglich gewehrt, da ihm ein Angreifer Schmuck entreißen wollte.

Der Super-Bowl-Sieger von 2021 mit den Tampa Bay Buccaneers war bereits 2019 in einem Zivilprozess von einer ehemaligen Trainerin wegen sexueller Nötigung angeklagt worden. Er einigte sich später außergerichtlich. 2020 bekannte er sich nach einem Vorfall mit einem Umzugsunternehmen vor seinem Haus in einem Verfahren wegen Einbruchs und Körperverletzung für nicht schuldig.