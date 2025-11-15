NFL: Der Brady-Erbe bei den Patriots ist gefunden

Johannes Vehren 15.11.2025 • 18:31 Uhr Drake Maye führt die New England Patriots an die Spitze der NFL. Der junge Quarterback lässt in seinem zweiten Jahr die Fanherzen schneller schlagen und die riesigen Fußstapfen von Legende Tom Brady kleiner erscheinen.

Die New England Patriots haben einen neuen Heilsbringer, der auf den Namen Drake Maye hört! Dank des Quarterbacks hat der sechsmalige NFL-Champion neun seiner elf Saisonspiele gewonnen, war achtmal in Folge siegreich und hat den Turnaround geschafft. Die Fans sind sich sicher: Der Erbe für Tom Brady ist endlich gefunden.

Der heute 48-Jährige war zwischen 2000 und 2019 der Quarterback der Patriots, baute in dieser Zeit eine Dynastie auf und gewann insgesamt sechs Super Bowls. Seit Brady aber die Franchise verließ, war sie auf der Suche nach ihrem neuen Spielgestalter und zählte zu den schlechtesten Mannschaften der Liga. Nach einigen Fehlversuchen draftete New England im Jahr 2024 Maye an der 3. Stelle.

NFL: Maye macht nächsten Schritt bei New England Patriots

Seine Fähigkeiten blitzten schon in seiner ersten Saison auf: Bei 13 Einsätzen lieferte der Neuling 15 Touchdowns bei 10 Interceptions, dazu lief er selbst noch zu zwei Touchdowns.

Obwohl die Patriots nur vier Siege einfuhren, stand Maye als Rookie sogar im Pro Bowl (allerdings hatten Josh Allen und Lamar Jackson auch absagen müssen).

Das Team wurde danach im Sommer unter anderem mit Star-Receiver Stefon Diggs verstärkt, mit Mike Vrabel ein neuer Headcoach installiert und Maye machte seinen nächsten Entwicklungsschritt.

Reifeprüfung im Duell mit Superstar Josh Allen

Nachdem New England mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in die Saison gestartet war, gab es das erste große Highlightspiel in Woche 5. Maye und Co. reisten zum Division-Rivalen nach Buffalo und traten gegen die Bills um Star-Quarterback Josh Allen an.

Sonntagabend, Primetime-Spiel in Amerika und die Scheinwerfer auf den beiden Quarterbacks. Im Vorfeld wurde die Begegnung als Reifeprüfung für den 23-Jährigen betitelt und alle blickten gespannt darauf, ob er auswärts gegen den MVP der Vorsaison bestehen kann.

Maye kam, sah und siegte! New England gewann als Außenseiter mit 23:20. Der Quarterback brachte 22 seiner 30 Würfe an, warf für 273 Yards, ohne eine Interception. Es war sein erstes Ausrufezeichen auf großer Bühne. Reifeprüfung bestanden!

Seither folgten sechs weitere Siege, wodurch die Patriots nach ihrem Thursday Night Game aktuell die beste Bilanz in der Liga haben.

MVP-Rufe für Maye

Am Donnerstag wurden ohne Probleme vor heimischer Kulisse die New York Jets mit 27:14 geschlagen. Maye traf mit 25 seiner 34 Pässe seine Mitspieler, kam auf 281 Yards, warf einen Touchdown und keine Interception.

Während der Partie stimmten die Patriots-Fans MVP-Sprechchöre an, doch Maye blieb gewohnt bescheiden und lobte seine Mannschaft: „Mich hat heute nichts überrascht. Wenn man hart arbeitet und gute Spieler sowie Trainer hat, erzielt man die gewünschten Ergebnisse.“

Headcoach Vrabel meinte über seinen Schützling: „Wir und er persönlich haben hohe Erwartungen an ihn und er erfüllt sie komplett. Er wird sich noch verbessern und ich weiß, dass Drake weiterhin bescheiden sein wird.“

Rekord von Brady gebrochen

Viel euphorischer war Mitspieler Will Campbell. Der Left-Tackle, der auf seiner Position Maye den Rücken stärkt, sagte begeistert: „Er spielt auf einem Elite-Niveau. Ich bin zwar voreingenommen, aber ich denke, er ist der beste Spieler der NFL. Mit ihm sind wir in keinem Spiel chancenlos.“

Eine von Mayes großen Stärken ist die Zuverlässigkeit bei seinen Würfen. Beim 30:13-Erfolg über die Tennessee Titans im Oktober brachte der 23-Jährige 21 seiner 23 Pässe für 222 Yards an, warf zwei Touchdowns und blieb ohne Interception. Seine Completion-Quote von 91,3 Prozent pulverisierte den Franchise-Rekord von Tom Brady (88,5).

Maye hat in dieser Saison insgesamt 71,8 Prozent seiner Pässe an seine Mitspieler gebracht und belegt damit hinter Jared Goff von den Detroit Lions den zweiten Platz aller Quarterbacks, die mindestens fünf Spiele absolviert haben.

Dazu ist er aktuell der Spielgestalter mit den meisten Yards (2836) sowie derjenige mit den zweitmeisten Touchdowns (20). Beides allerdings auch mit dem Vorsprung von mindestens einem Spiel mehr als seine Konkurrenten.

Kann Maye auch Playoffs?

Maye spielt nach elf Wochen eine außergewöhnlich gute Saison, obwohl er erst in seinem zweiten Jahr ist. Er hat die Patriots vorübergehend an die Spitze der Liga geführt und den Erfolg nach New England zurückgebracht.

So mancher gegnerische Fan und auch Experte stöhnte in den vergangenen Wochen schon auf, weil die Patriots offenbar nach einer kurzen Durststrecke jetzt schon wieder einen außergewöhnlichen Quarterback gefunden haben, der das Fundament für eine neue Ära sein kann.