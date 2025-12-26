NFL: "Gebrochen und geschlagen" - herbe Enttäuschung für deutschen Star

SID 26.12.2025 • 13:21 Uhr Die Playoffs der NFL finden ohne Amon-Ra St. Brown und seine Detroit Lions statt. Eine herbe Enttäuschung für den Deutschen.

Als der Traum von den Playoffs jäh geplatzt war, stand Amon-Ra St. Brown mit schmerzverzerrtem Gesicht am Spielfeldrand. Der deutsche Footballprofi hatte in den letzten Sekunden des bitteren 10:23 seiner Detroit Lions bei den Minnesota Vikings einen harten Hit einstecken müssen, das Debakel in einem der wichtigsten Spiele der Saison dürfte den Deutschen aber noch deutlich länger quälen.

Von einem „komplett alarmierenden Kollaps“, schrieb die Zeitung Detroit News: „Dieses Team ist gebrochen und geschlagen.“ Sechs Ballverluste hatte sich Detroit in einem Duell geleistet, das unbedingt gewonnen werden musste. Viel zu viele, schimpfte Trainer Dan Campbell: „So kann man kein Spiel in dieser Liga gewinnen.“

Allein fünfmal gab Quarterback Jared Goff den Ball ab - die Lions machten es sich mit ihren Fehlern selbst schwer, nie fanden sie zu ihrem Rhythmus. „Verlieren ist enttäuschend, ich hasse Niederlagen. Wir alle hassen es“, sagte Campbell, der eine umfassende Analyse ankündigte: „Ich möchte nicht zu Hause sein, wenn die Playoffs beginnen, und die Jungs ebenfalls nicht. Aber jetzt ist es so. Wir alle haben unseren Anteil daran, ich schaue immer zuerst auf mich.“

Heftige Enttäuschung für deutschen Star

In der Vorsaison war Detroit mit 15 Siegen und nur zwei Niederlagen durch die Hauptrunde spaziert und dann nach einem Freilos früh in den Playoffs gescheitert, jetzt folgte eine höchst komplizierte Spielzeit. In der NFC North können die Lions (8:8 Siege) die Green Bay Packers (9:5) und die Chicago Bears (11:4) nicht mehr abfangen, vier der vergangenen fünf Spiele gingen verloren.

An St. Brown lag es nicht: Obwohl er angeschlagen ins Spiel gegen die Vikings gegangen war, sorgte er für einen Raumgewinn von 68 Yards. Insgesamt elf Touchdowns erzielte der 26-Jährige in diesem Jahr, 2024 waren es zwölf. Die Runningbacks Jahmyr Gibbs (13 Touchdowns) und David Montgomery (acht) gehören zu den besten der Liga, auch auf Quarterback Goff ist in der Regel Verlass. „Es braucht nicht viel, um ein Team aus der Balance zu bringen“, sagte Coach Campbell, er erwarte im letzten Saisonspiel am 4. Januar bei den Chicago Bears eine gute Leistung.

Gemeinsam mit Generalmanager Brad Holmes werde er „eine Menge Entscheidungen treffen“, kündigte Campbell an: „Wir müssen uns alles anschauen und die Gründe finden.“ Um die Antworten auf die entscheidende Frage zu finden: „Wie können wir uns verbessern?“

„Es nervt, das ist echt Mist“