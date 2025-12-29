NFL: Krimi um die Playoffs! Dann steigen die "Endspiele"

Niklas Senger 29.12.2025 • 13:13 Uhr Die letzten Entscheidungen im Rennen um die NFL-Playoffs stehen bevor. In Woche 18 dürfen sich die Fans insbesondere auf zwei „Endspiele“ freuen.

„Alles oder nichts“ ist das Motto zweier Partien in der letzten Woche der regulären NFL-Saison. Auch in zwei weiteren Spielen steht hinsichtlich der Playoffs viel auf dem Spiel. Nun stehen auch die genauen Termine fest.

Der abschließende Spieltag wird am Samstag mit gleich zwei entscheidenden Begegnungen eröffnet. Ab 22.30 Uhr kommt es im Kampf um das letzte Playoff-Ticket in der NFC zum Divisionsduell zwischen den Carolina Panthers und den Tampa Bay Buccaneers.

Mit einer Bilanz von acht Siegen und acht Niederlagen stehen die Panthers zwar noch an der Spitze der NFC South, mit einer Niederlage gegen die Bucs (7:9) würde es jedoch zu einem Tausch der Platzierungen kommen. Carolina müsste somit weiterhin auf die erste Playoff-Teilnahme seit 2017 warten, während Tampa Bay trotz einer negativen Bilanz triumphieren würde.

Wer triumphiert in der NFC?

Um 2 Uhr deutscher Zeit folgt anschließend das Spitzenspiel der NFC West zwischen den Seattle Seahawks und den San Francisco 49ers. Mit 13 Siegen ist Seattle derzeit das beste Team der NFC.

Doch auch in dieser Partie würde ein Sieg der 49ers die Tabelle noch einmal auf den Kopf stellen. Dem Sieger winkt nicht nur die Krone in der NFC West, sondern als bestes Team seiner Conference auch ein garantiertes Freilos in der ersten Playoff-Runde. Das unterlegene Team landet hingegen nur auf Platz fünf der NFC.

Zum Abschluss der regulären Saison kommt es in der Nacht von Sonntag auf Montag schließlich auch zum „Endspiel“ zwischen den Pittsburgh Steelers und den Baltimore Ravens.

Aktuell stehen die Ravens (8:8) hinter den Steelers (9:7). Grund dafür ist auch die knappe 22:27-Niederlage im direkten Duell aus Woche 14.

NFL: Dreikampf um die Krone in der AFC

Eine weitere Entscheidung fällt hingegen per Dreikampf in der Ferne. Am Sonntag um 19 Uhr könnten die Jacksonville Jaguars mit einem Sieg gegen die Tennessee Titans ihren 13. Sieg einfahren und somit Druck auf die New England Patriots und Denver Broncos ausüben.

Ab 22.25 Uhr könnten die Patriots bei den Miami Dolphins und die Broncos bei den Los Angeles Chargers jedoch auf 14 Siege davonziehen.

Bei einem Sieg beider Teams sichern sich die Broncos das Playoff-Freilos in der AFC, gewinnen nur die Patriots, dürfen die sechsmaligen Super-Bowl-Sieger jubeln. Bei einer Niederlage beider Teams und einem Sieg der Jaguars dürften sich diese über ein kleines Wunder freuen.