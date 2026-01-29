NFL: Belichick-Skandal: So reagiert Brady

SID 29.01.2026 • 08:18 Uhr Dass der NFL-Erfolgscoach der New England Patriots nicht in die Hall of Fame gewählt wurde, bezeichnet Legende Tom Brady als „lächerlich“.

Quarterback-Legende Tom Brady springt in der Debatte um Bill Belichicks Aufnahme in die Pro Football Hall of Fame seinem Ex-Coach zur Seite.

Die Entscheidung, den mehrmaligen Meistertrainer in diesem Jahr nicht zu berücksichtigen, bezeichnete Brady als „lächerlich“. Wenn Belichick nicht bei der ersten Gelegenheit aufgenommen werde, solle keinem Trainer diese Ehre zuteil werden.

NFL-Skandal: Belichick nicht in Hall of Fame gewählt

ESPN hatte am Tag zuvor berichtet, dass Belichick trotz seiner Verdienste in der NFL auf den Einzug in die Hall of Fame warten muss.

Der 73-Jährige hatte mit den New England Patriots und Quarterback Brady sechsmal den Super Bowl gewonnen, als Defensivkoordinator bei den New York Giants holte er zwei weitere Titel.

Starke Worte von Brady zu Hall-of-Fame-Wirbel

Die Aufnahme in die Ruhmeshalle im erstmöglichen Wahlgang (first ballot) gilt als Ehre, die den Größten im US-Profifootball vorbehalten ist.

Laut ESPN verfehlte Belichick die notwendige Zahl von 40 der 50 Stimmen. Für Brady völlig unverständlich. „Er ist unglaublich. Es gibt keinen anderen Coach, für den ich spielen würde“, sagte der 48-Jährige im Seattle Radio Sports 710-AM.

Riesige Empörung in der NFL und darüber hinaus

Vor Brady hatten sich bereits andere Stars für Belichick eingesetzt und ihr Unverständnis geäußert. „Wahnsinn ... Ich kann es nicht fassen“, schrieb Superstar Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs bei X. Torrey Smith, früher Wide Receiver der Philadelphia Eagles, forderte, diejenigen von der Wahl auszuschließen, die gegen Belichick gestimmt hätten.

Selbst NBA-Superstar LeBron James meldete sich zu Wort und polterte auf X: „Mann, das kann ich doch unmöglich richtig gelesen haben! Oder? Es kann doch unmöglich sein, dass Bill Belichick nicht auf Anhieb in die Hall of Fame gewählt wird! Das ist UNMÖGLICH, UNVERSCHÄMT und, offen gesagt, RESPEKTLOS!“

Skandale werden Belichick wohl zum Verhängnis

Laut ESPN seien zwei Skandale in Belichicks Karriere ausschlaggebend für die Ablehnung bei einem Hall-of-Fame-Meeting am 13. Januar gewesen. 2007 musste Belichick eine Geldstrafe von 500.000 Dollar bezahlen, nachdem die Patriots dabei erwischt worden waren, während der Spiele die Playcalls der gegnerischen Trainer gefilmt zu haben. Der Skandal ging als „Spygate“ in die NFL-Geschichte ein.