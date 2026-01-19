Minusgrade, Schnee und Overtime: Rams ringen Bears nieder

SID 19.01.2026 • 06:07 Uhr Das Team aus Los Angeles um Quarterback Matthew Stafford reist nun zu den Seattle Seahawks.

Unter ungemütlichsten Bedingungen haben sich die Los Angeles Rams nach einem Comeback der Chicago Bears gerettet und in der National Football League (NFL) das Play-off-Halbfinale erreicht. Die Kalifornier gewannen bei den Chicago Bears bei Schneefall und minus acht Grad Celsius mit 20:17 nach Verlängerung, nun geht es zu den starken Seattle Seahawks.

18 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit führten die Rams mit 17:10, dann packte Bears-Quarterback Caleb Williams beim vierten Versuch einen schwierigen Wurf aus und fand Tight End Cole Kmet in der Endzone, der Ball flog mehr als 50 Yards weit. Es half am Ende nichts, Kicker Harrison Mevis schoss L.A. in der Verlängerung mit einem 54-Yard-Field-Goal zum Sieg.

"Man würde natürlich gerne herkommen, für 450 Yards und vier Touchdowns werfen, aber hey, du musst einen Weg finden, das Spiel zu gewinnen, zu überleben und weiterzukommen. Und das haben wir geschafft", sagte Rams-Quarterback Matthew Stafford erleichtert. Dem MVP-Kandidaten gelang kein Touchdown-Pass.