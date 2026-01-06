NFL: Brady nimmt Raiders-Zukunft in die Hand

Die Las Vegas Raiders haben sich nach nur einer Saison von Head Coach Pete Carroll getrennt. Carroll, der mit großen Erwartungen angetreten war, führte das Team nur zu einer Bilanz von drei Siegen und vierzehn Niederlagen - darunter eine Serie von zehn Pleiten in Folge.
Brady übernimmt die Raiders-Zukunft
General Manager John Spytek übernahm die volle Verantwortung für das Scheitern: „Die Verantwortung beginnt und endet bei mir“, betonte er. Die Raiders sichern sich aufgrund des Debakels den ersten Pick im NFL Draft 2026 - erstmals seit 2007.
Brady als Schlüsselfigur
Owner Mark Davis gab bekannt, dass Spytek gemeinsam mit Minderheitseigentümer Tom Brady die Suche nach dem neuen Head Coach leiten wird. Beide sollen künftig die sportlichen Entscheidungen mit Fokus auf Führung, Kultur und langfristige Ausrichtung gestalten.
Die Raiders stehen vor einem umfassenden Rebuild. Mit dem Nummer-1‑Pick im Draft und dem zweitgrößten Salary‑Cap‑Spielraum der Liga verfügen sie über wertvolle Assets. Rookie-Runningback Ashton Jeanty und Tight End Brock Bowers gelten als wichtige Bausteine der Zukunft.
QB‑Frage bleibt offen
Quarterback Geno Smith, der mit Carroll nach Las Vegas kam, warf ligaweit die meisten Interceptions (17) und gilt laut Spytek als unwahrscheinlicher Rückkehrer. Die Raiders könnten mit dem ersten Draft-Pick einen Franchise‑QB wie Heisman‑Gewinner Fernando Mendoza (Indiana) holen.
Die Raiders stehen am Scheideweg - mit Brady und Spytek am Steuer, dem ersten Draft‑Pick als Joker und der Aufgabe, endlich wieder eine klare Richtung zu finden.