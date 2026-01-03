NFL heute live im Free-TV, Livestream & Ticker: Kampf um die letzten Playoff-Tickets

SPORT1 03.01.2026 • 20:18 Uhr Zwei Playoff-Plätze sind in der NFL noch zu vergeben. Zudem entscheidet sich, wer die AFC und NFC gewinnt. SPORT1 zeigt Ihnen, wo Sie die Entscheidungen verfolgen können.

Showdown in Woche 18 der NFL! Vor dem letzten Spieltag der regulären Saison stehen zwar bereits zwölf der 14 Playoff-Teams fest, doch um die letzten beiden Plätze geht es jeweils im direkten Duell.

Alles oder nichts heißt es in der NFC South für die Carolina Panthers (8 Siege, 8 Niederlagen) und die Tampa Bay Buccaneers (7:9), die um das letzte Playoff-Ticket in der NFC kämpfen. NEU: Die NFL-Highlights im Video bei SPORT1

So können Sie die NFL live verfolgen:

TV: RTL

RTL Stream: RTL+, DAZN, NFL Game Pass

Während den Panthers am Samstagabend (22.30 Uhr) ein Sieg reichen würde, müssten die Bucs bei einem eigenen Erfolg gleichzeitig auf eine Niederlage der Atlanta Falcons gegen die New Orleans Saints am Sonntag (beide ebenfalls in der NFC South) hoffen. Die Partie wird nur über den NFL Game Pass übertragen.

NFL: Kampf um die letzten Tickets

In der Nacht zu Sonntag (2 Uhr) zeigt DAZN den NFC-West-Showdown zwischen den Seattle Seahawks (13:3) und den San Francisco 49ers (12:4). Der Sieger der Partie gewinnt dabei nicht nur die Division, sondern auch die gesamte NFC, erhält dadurch eine Bye-Week und genießt durchgehend Heimrecht in den Playoffs.

Die gleiche Chance bietet sich am Sonntag ab 22.25 Uhr auch den Denver Broncos (13:3) in der AFC. RTL zeigt im Free-TV das Duell mit den Los Angeles Chargers (11:5). Ein Sieg reicht den Broncos im Fernduell mit den New England Patriots (13:3) für den AFC-Titel.

NFL: RTL zeigt Partien im Free-TV

Bereits um 19 überträgt RTL im Free-TV die Begegnung zwischen den formstarken Jacksonville Jaguars (sieben Siege in Folge) und den Tennessee Titans. Mit einem Erfolg würden sich die Jaguars den Titel in der AFC South sichern. Im Stream bei RTL+ läuft zeitgleich die Begegnung der Green Bay Packers und der Minnesota Vikings.