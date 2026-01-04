NFL: Nach 25 Jahren! Superstar bricht Rekord

Vincent Wuttke 04.01.2026 • 22:06 Uhr Myles Garrett bricht im Saisonfinale der NFL einen Rekord, der seit 25 Jahren alle Defensiv-Topstars verzweifeln ließ.

Myles Garrett hat Geschichte geschrieben! Mit einem krachenden Sack gegen Bengals-Quarterback Joe Burrow im 5:14 Minuten vor Abpfiff des Saisonfinales erhöhte der Superstar der Cleveland Browns seine Ausbeute auf 23 und brach damit den seit 2001 bestehenden NFL-Rekord. Michael Strahan (22,5 Sacks) und T.J. Watt (ebenfalls 22,5) sind nun nur noch auf Rang zwei.

„Ich kann nicht lügen. Ich war nervös. Es war die Hölle. Ich hatte letzte Nacht einen Traum. Darin habe ich es nicht geschafft. Ich bin aufgewacht und habe geschwitzt. Ich habe zur Hölle noch einmal gekämpft, um das nicht wahr werden zu lassen“, sagte er bei CBS. Als erste Zweifel an Garrett aufkamen, brach er kurz vor Schluss doch noch von außen an Left Tackle Orlando Brown vorbei, warf Burrow zu Boden und verbeugte sich anschließend mit erhobenen Armen vor jubelnder Kulisse. Es war bereits das zwölfte Mal, dass der 30-Jährige Burrow erwischte - so oft hat er keinen anderen Spielmacher zu Fall gebracht.

Auf der Tribüne flippten seine Eltern aus. Die Teamkollegen waren ebenfalls nicht mehr zu halten. Sie hoben Garrett sogar hoch und trugen ihn nach dem 20:18-Sieg auf den Schultern über den Rasen.

Garretts Leistung ist bemerkenswert, denn Cleveland ist eines der schwächeren Teams der Liga. Bereits seit Woche 14 ging es sportlich um nichts mehr - und der Superstar wirkte total bedient. Das Team spielte nur noch für seinen Anführer. „Wir wollten ihm jede Chance geben, Geschichte zu schreiben“, erklärte Head Coach Kevin Stefanski. Der Defensive End dankte es mit einer Saison für die Ewigkeit. Zwischen Woche acht und siebzehn lieferte er mindestens einen halben Sack pro Partie, darunter ein Fünf-Sack-Galaauftritt gegen New England sowie vier Sacks gegen Baltimore.

Garrett bricht Rekord

Garrett ist der erste Spieler, der in sechs Jahren in Serie mindestens zwölf Sacks erzielt hat, und der einzige mit acht aufeinanderfolgenden Spielzeiten jenseits der Zehn-Sack-Marke. Mit nun 125,5 Karriere-Sacks liegt der Nummer-eins-Pick von 2017 auf Rang zwei der besten Neun-Jahres-Starter seit Einführung der offiziellen Sack-Statistik. Unter 30 Jahren hat selbst Legende Reggie White weniger Quarterbacks erlegt.

Schon vor Saisonbeginn hatten die Browns die Weichen für eine lange Zukunft mit ihrem Aushängeschild gestellt: Garrett unterschrieb einen Vierjahresvertrag über 160 Millionen US-Dollar - zum damaligen Zeitpunkt die höchste Summe, die jemals ein Nicht-Quarterback kassiert hatte. Sechs Pro-Bowl-Nominierungen, vier All-Pro-Ehrungen und aktuell ligaweite Bestwerte bei Tackles for Loss (33) rechtfertigen diese Investition eindrucksvoll.