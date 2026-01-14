NFL: Neuer Vertrag für deutsche Hoffnung!

Thomas Walz , Vincent Wuttke 14.01.2026 • 18:43 Uhr Die deutsche NFL-Hoffnung Kilian Zierer bekommt die nächste Chance in der NFL.

Besser hätte das 2026 für Kilian Zierer kaum starten können. Die deutsche NFL-Hoffnung bekommt bei den Jacksonville Jaguars einen neuen Vertrag. Das bestätigte der 25 Jahre alte Münchner bei SPORT1, auch die Franchise gab den Deal offiziell bekannt.

Bei den Jaguars stand der Offensive Lineman bereits in der noch laufenden Spielzeit unter Vertrag. Es wird nun ein Reserve/Futures Vertrag sein, der den Footballspieler ein Jahr bindet. Die Unterschrift bedeutet auch: Der Deutsche darf nun in der Offseason nicht mit anderen Teams verhandeln. „Es war eine tolle Saison hier“, sagte Zierer bei SPORT1.

Der Münchner schloss sich Jacksonville im Oktober an, kam dort jedoch nicht zum Einsatz und gehörte dem Practice Squad an. Nun hofft er auf die Chance, in der kommenden in den Spieltagskader aufzurücken.

Neue NFL-Chance für Zierer

Für den Offensive Tackle ist Jacksonville bereits die vierte Station in der Liga seit dem vergangenen Kalenderjahr - über das sogenannte Practice Squad ist er dabei aber noch nicht hinausgekommen.

Bei den 49ers stand er nur rund eineinhalb Monate unter Vertrag, zuvor hatte es bereits bei seinen kurzen Gastspielen bei den Atlanta Falcons und den Cleveland Browns nicht zum Sprung in den Spielkader gereicht.

Dass es für Zierer, der Mitglied des „International Player Pathway Programms“ der NFL ist und somit einen zusätzlichen Platz im Trainingskader einer Mannschaft einnehmen kann, diesmal besser läuft, war keineswegs gesetzt.