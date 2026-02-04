NFL: "Unbeschreiblich!" Und plötzlich träumt ein Bayer vom Super Bowl

Samuel Kucza 04.02.2026 • 22:10 Uhr Lorenz Metz steht mit den New England Patriots im Super Bowl und spricht über seinen ungewöhnlichen Weg aus Deutschland in die NFL sowie seine Hoffnung auf einen möglichen Einsatz im größten Spiel des Jahres.

Ein Deutscher könnte beim größten Football-Event des Jahres ganz oben stehen: Lorenz Metz ist Teil des Kaders der New England Patriots , die sich für den Super Bowl LX 2026 qualifiziert haben. Gegner im Endspiel Sonntagnacht im Levi’s Stadium in Santa Clara (Kalifornien) sind die Seattle Seahawks .

Der 28 Jahre alte Offensive Tackle aus dem bayerischen Neuötting kam ursprünglich über das International Player Pathway Program in die NFL. Nach New England kam er erst vor etwa drei Wochen am, zuvor war bei Tampa Bay Buccaneers im Practice Squad aktiv.

Und plötzlich steht der Bayer mitten im NFL-Titelkampf. Seine Geschichte ist ein seltenes Beispiel für den Sprung eines deutschen Spielers in den Superbowl.

„Unbeschreiblich“ - Metz über seinen Weg

Metz selbst fand kaum passende Worte für seine Situation. „Ja, unbeschreiblich“, sagte bei ran er über seinen Weg vom Amateurfootball in Deutschland bis in den Super Bowl. Erst mit 18 Jahren begann er bei den Kirchdorf Wildcats, später ging es ans College nach Cincinnati und von dort in die NFL.

Dass er nach einer unsicheren Perspektive bei Tampa plötzlich in den Playoffs bei den Patriots landete, beschrieb er als kaum greifbar: „Nur um dann eine Woche später hier bei den Patriots in den Playoffs mitzumachen (…) ist unbeschreiblich.“

Einsatz im Superbowl? „Man weiß es nie“

Auch die Frage nach einem möglichen Einsatz im Super Bowl wollte der 28-Jährge nicht einfach so beiseite schieben. „Man weiß es nie. Natürlich ist die Option offen“, erklärte er. Seine aktuelle Aufgabe im Practice Squad ist klar definiert: Er hilft dem Team, den kommenden Gegner bestmöglich zu simulieren.

„Man achtet darauf, wie der Gegner im Run Blocking genau blockt oder wie er im Pass Blocking blockt“, beschrieb Metz seine Rolle. Details wie Winkel im Block oder Technik würden genau imitiert werden, damit die Starter optimal vorbereitet sind.

Respekt für Vollmer - Glaube an den Titel

Ein besonderer Bezugspunkt ist für Metz Sebastian Vollmer, der als deutscher Super-Bowl-Sieger bei den Patriots Geschichte schrieb. „Er hat hier natürlich die Türen geöffnet und jetzt müssen wir durchlaufen“, sagte Metz. Sein Ziel sei klar: „Ich will seinen Fußstapfen folgen und mein eigenes Ding machen“.

Auch der Teamspirit beeindruckt ihn. Head Coach Mike Vrabel habe nach dem letzten Spiel betont: „Wir fahren nicht zum Super Bowl, sondern wir gewinnen den Super Bowl.“ Für Metz bringt das den „Vibe im Team auf den Punkt“.