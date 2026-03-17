Blockbuster-Trade: Broncos schnappen sich Top-Receiver

SPORT1 17.03.2026 • 18:46 Uhr Die Denver Broncos sorgen in der NFL mit einem Trade für Aufsehen. Aus Miami kommt Jaylen Waddle in die Mile High City.

Die Denver Broncos haben in der NFL mit einem großen Trade für Aufsehen gesorgt. Die Franchise zog Wide Receiver Jaylen Waddle von den Miami Dolphins an Land. Das berichteten mehrere NFL-Insider übereinstimmend.

Denver erhält neben Waddle zudem einen Viertrunden-Pick von den Dolphins. Miami kassiert im Gegenzug Denvers Erstrunden-Pick an Position 30 im kommenden Draft sowie ein Dritt- und Viertrundenpick.

NFL: Denver Broncos schnappen sich Jaylen Waddle

Nach dem Einzug ins AFC-Championship-Game in der vergangenen Saison, wo die Franchise um Headcoach Sean Payton denkbar unglücklich gegen die New England Patriots unterlag, soll nun der große Wurf gelingen.

Mit dem Trade von Waddle senden die Broncos im Kampf um die Spitze der AFC dafür ein klares Signal an die Konkurrenz.

Teurer Receiver mit Top-Vertrag

Waddle hatte in Miami erst im Mai eine dreijährige Vertragsverlängerung über 84,75 Millionen US-Dollar unterschrieben, davon 76 Millionen garantiert. Sein durchschnittliches Jahresgehalt liegt bei 28,25 Millionen US-Dollar.