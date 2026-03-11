NFL: Der Absturz des 212-Millionen-Manns

Johannes Vehren 11.03.2026 • 17:31 Uhr Die Zukunft von NFL-Quarterback Tua Tagovailoa liegt bei den Atlanta Falcons. Nach dem angekündigten Aus bei den Miami Dolphins steht für den 212-Millionen-Mann sehr viel auf dem Spiel.

Jetzt zählt es für Tua Tagovailoa! Nachdem die Miami Dolphins am vergangenen Montag bekannt gegeben haben, dass sie sich am ersten Tag des neuen NFL-Ligajahres (11. März) von ihrem Quarterback trennen werden, steht die Karriere des 28-Jährigen am Scheideweg.

Bereits in der vergangenen Saison hatten die Dolphins ihren langjährigen QB nach 14 Partien, in denen er 15 Interceptions warf, auf die Bank gesetzt und damit deutlich signalisiert, dass sie die Zukunft nicht mehr mit ihm planen.

Zuletzt wurde nur noch darauf gewartet, bis die Meldung veröffentlicht wird, dass Tua in Miami entlassen wird – und das, obwohl er 99 Millionen Dollar „Dead Cap“ in den Gehaltsbüchern hinterlässt.

NFL: Tua erhielt Dolphins-Rekordvertrag

Denn im Jahr 2024 unterschrieb der Quarterback nach seinem Rookie-Vertrag noch eine Fünfjahres-Verlängerung bei den Dolphins mit einem Gesamtvolumen von 212,4 Millionen Dollar, von der ihm noch viel Geld zusteht. Für die Franchise war es damals ein Rekordvertrag, welcher sich allerdings nicht ausgezahlt hat.

Vor dem Draft 2020 waren die Hoffnungen groß, dass Tua in Florida eine neue Ära prägen könnte. Schon während seiner letzten College-Saison 2019 wurde den Dolphins vorgeworfen, mit Absicht den Kader durch Trades zu verschlechtern, um eine höhere Draftposition zu bekommen und somit ihren Lieblings-Quarterback auswählen zu können.

Verletzungsschock vor dem Draft 2020

In den US-amerikanischen Medien war von „Tanking for Tua“ die Rede, was die Franchise selbstverständlich dementierte, denn ‚tanking‘ (absichtliches Verlieren, Anm. d. Red.) ist regelwidrig.

Im November 2019 gab es allerdings einen Schock, denn der Hawaiianer zog sich eine Hüftluxation zu, wodurch es große Fragezeichen vor dem Draft gab. Die Dolphins wählten den Quarterback dennoch an fünfter Stelle aus und gingen das Risiko ein.

Gehirnerschütterungen werfen Tua zurück

Zunächst sollte es sich auszahlen, denn in seinen beiden ersten Jahren in der NFL sorgte Tua durchaus für Aufsehen.

Doch die Saison 2022 wurde zu einer Zäsur, denn nach seiner ersten bekannten Gehirnerschütterung während seiner College-Zeit bei Alabama hatte sich der Quarterback in jener Spielzeit gleich zwei weitere „Concussions“ zugezogen.

2024 folgte dann die vierte bekannte Gehirnerschütterung. Neben vielen NFL-Stars rieten ihm auch enge Vertraute sowie Familienmitglieder zum Karriereende aus Sorge vor den Langzeitfolgen.

Große Sorgen im Star-Quarterback

Ex-NFL-Linebacker Manti Te‘o (Zweitrundenpick 2013), der wie Tua aus Hawaii stammt und seit Kindheitstagen mit ihm und seiner Familie befreundet ist, war schon damals der Meinung, dass er seine Schuhe an den Nagel hängen sollte.

„Schon nachdem er 2022 die (Gehirnerschütterung, Anm. d. Red.) gegen die Bengals erlitten hatte, wollte ich, dass er aufhört“, sagte Te‘o nach Tuas Gehirnerschütterung gegen die Bills in der NFL-Network-Sendung Good Morning Football und hielt dabei Tränen zurück: „Die Leute müssen verstehen, dass dies nur ein Spiel ist. Und dann gibt es das richtige Leben.“

„Ich will das Beste für Tua, den Mann, den Vater“, sagte Te‘o: „Er ist jetzt Vater von zwei Kindern. Ich möchte, dass er nicht heute, aber in 10, 15, 20 Jahren in der Lage ist, seine Kinder großzuziehen und seine Tochter vor den Traualtar zu führen. Das ist es, was ich mir für Tua wünsche, das ist wahres Glück.“

Tua gerät in die Kritik

Doch Tagovailoa legte keine lange Pause ein. Damals meinte er: „Ich liebe dieses Spiel und ich liebe es bis zu meinem Tod.“

Trotz medizinischer Bedenken und der Gefahr von Spätfolgen entschied sich der Quarterback, der mit seiner Frau Annah einen Sohn und eine Tochter hat, gegen die sichere Option und für das Risiko.

Auch auf seine Mutter, die ihm laut übereinstimmenden Medienberichten ebenfalls zu einem Karriereende bewegen wollte, hörte er nicht.

In den vergangenen zwei Jahren zeigte Tuas Leistungskurve dann ebenso wie die der Dolphins nach unten und die Kritik am Quarterback wurde immer lauter. Die Dolphins verpassten sowohl 2024 als auch 2025 die Playoffs, der einstige Hoffnungsträger Tua wurde zwei Jahre nach seiner fetten Vertragsverlängerung vom Hof gejagt.

Falcons schlagen nach Trennung zu

Viel Zeit ist allerdings nicht vergangen, bis der 28-Jährige eine neue Franchise gefunden hat. Direkt nach der Trennungsnachricht vermeldeten mehrere NFL-Insider übereinstimmend, dass er sich den Atlanta Falcons für ein Jahr anschließen wird. Bei den Falcons wird der bisherige Starting-Quarterback Michael Penix Jr. aller Voraussicht nach wegen eines Kreuzbandrisses den Start der kommenden NFL-Saison verpassen.

Da der einstige Starter Kirk Cousins von Atlanta entlassen wird, ist das die große Chance für Tua, sich in der Vorbereitung sowie zu Beginn der neuen Spielzeit zu beweisen und Penix seinen Posten streitig zu machen. Zumal der 25-Jährige selbst ebenfalls nicht unkritisch gesehen wird.

Tua steht in Atlanta eine gute O-Line sowie ein offensives Waffenarsenal um Runningback Bijan Robinson, Wide Receiver Drake London und Tight End Kyle Pitts zur Verfügung. Die Falcons verpassten in der vergangenen Saison dramatisch die Playoffs, was sich in der Zukunft wieder ändern soll.